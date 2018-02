Harde tak i lønnsoppgjøret: Klare til å streike for kost og losji

Av Stian Fyen

– Når jeg sier at alle skal få økt kjøpekraft, så mener jeg alle, sier leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

De fleste piler peker i retning av at det er Eggum og Fellesforbundet som skal lede an i vårens hovedoppgjør. Selv om LO ennå ikke har bestemt seg for om det skal bli et samordnet eller forbundsvist oppgjør, har Fellesforbundet ønsket seg sistnevnte. Det har aldri tidligere skjedd at LO har sagt nei til ønsket fra Fellesforbundet.

Før oppgjøret starter er det særlig fire saker Fellesforbundet har gått høyt på banen for å sikre:

• Økt kjøpekraft

• Tette hullene i AFP-ordningen

• Tette hullene i obligatorisk tjenestepensjon

• Sikre rettferdige ordninger for reise, kost og losji

AFP-løsning

AFP-ordningen er en av de vanskeligste sakene som skal på bordet i løpet av våren. Arbeidstakersiden ønsker å tette hullene som gjør at mange mister retten til AFP mot slutten av arbeidslivet, og gjøre den bedre for sliterne i arbeidslivet. Arbeidsgiverne mener ordningen på sikt er underfinansiert, og er så dyr at bedrifter velger ikke å organisere seg.

Det jobbes knallhardt på kammerset mellom LO og NHO for å bli enige om en ny AFP-ordning før hovedoppgjøret starter. I forrige uke sa Norsk Industri-sjef Stein Lier-Hansen at han ba til høyere makter hver kveld for at LO og NHO skulle finne en løsning. Det er Eggum helt enig i.

– Det vil være det aller, aller beste om løsningen kommer fra hovedorganisasjonene, som faktisk er de som har sittet i styringsgruppen som evaluerte AFP og som har mest kunnskap om hvor hullene er størst. Det er ikke tvil om at hvis LO og NHO blir enige om en ordning står den seg mye sterkere, sier Eggum.

Pose og sekk

Eggums motpart, Stein Lier-Hansen i Norsk Industri, har bedt Fellesforbundet velge mellom lønn og pensjon. De kan ikke få både i pose og sekk. Det er, naturlig nok, Eggum uenig i.

– Du vet like godt som meg at skal du endre en lov, skjer ikke det med en gang. La oss si at vi får gjennomslag for å sende et brev sammen med arbeidsgiversiden til myndighetene for å få endret opptjeningsreglene i tjenestepensjonsordningen. Det vil ikke bety noe for rammen i 2018, men vil være et viktig politisk gjennomslag for oss, sier Eggum, og legger til:

– Når jeg hører Stein si at vi ikke kan få i både pose og sekk, at vi ikke kan få både pensjon og lønn, så husk at vi ikke er i nærheten av å vite hvor mye dette vil koste. Dette er først og fremst tunge politiske krav.

Det er særlig problemstillinger knyttet til reise, kost og losji Fellesforbundet bruker som argument for et forbundsvist oppgjør. Forbundet har i årevis kranglet med NHO om ordningene for ansatte som må reise langt på jobb. For å unngå utgifter knyttet til reise, har enkelte arbeidsgivere opprettet sporadiske søsterbedrifter nær stedet der arbeidet skal utføres. Det vil Fellesforbundet ha en slutt på.

Eggum understreker at for å finne en løsning må Fellesforbundet kunne true med det sterkeste våpenet de har - nemlig streik.

– Noen har absolutt økonomiske interesser i å ha uklarhet i spørsmålet om dekning av reise, kost og losji. Norsk industri er veldig klar over at vi absolutt ønsker kampmidler for å håndtere dette spørsmålet i oppgjøret, sier Eggum.

Milliarder på bok

Bakteppet for et forbundsvist oppgjør er at flere LO-forbund har vært tydelige på at LO bør gå for et samordnet oppgjør, der LO forhandler på vegne av alle forbund. På den måten vil de få større makt bak kravet om en bedre AFP-ordning.

Når det likevel går i retning av et forbundsvist oppgjør, er Eggum klar over ansvaret som hviler på han for å gjøre alle til lags.

Og skulle det ende med konflikt og streik, er Eggum klar på at Fellesforbundet har råd til det. De har over to milliarder kroner på konto.

– Flere forbund i LO har landsmøtevedtak på at de ønsker samordnet oppgjør, mens andre har ikke gjort noen vedtak. Vi har besluttet at vi er best tjent med et forbundsvist oppgjør. Vi har i hvert fall økonomi til å forhandle på vegne av fellesskapet. Og jeg tror vi har politisk kraft til å gjøre det. Samtidig er det bra at LO og NHO jobber iherdig for å få på plass AFP, sier han. (ANB)