Drøyt 30 Postkom-medlemmer var samlet i Postens terminal på Kronstad i Bergen for å få servert Postkoms tanker om «Veien videre» inn i nytt forbund, dystre fremtidsutsikter og pizza.

Fallet i brevvolum tvinger frem færre omdelingsdager og følgelig behovet for å redusere antall postbud. Blant de som vil måtte gå, er Kristoffer.

Glad i jobben

Dagen derpå treffer vi Kristoffer på det som en gang var posthuset i Bergen, nå kjøpesenteret Xhibition. Innerst i en krok klorer Posten seg fast, og her har også sentrumsbudene sitt område for å pakke trallene.

– Det oppleves jo litt rart innimellom å komme trillende gjennom kjøpesenteret med vogna, medgir Kristoffer.

Men postjobben er han glad i.

– Jeg må bare gjemme hodetelefonene litt så ingen ser sitt snitt til å ta dem, sier han i det vi krysser gaten og begir oss i retning Bryggen for å starte ruta.

– Vanligvis hører jeg på musikk eller lydbok mens jeg jobber. I kombinasjon med trimmen vi får i denne jobben, er det helt topp, utdyper han.

Vanligvis blir det mellom 15- og 20 000 skritt i løpet av arbeidsdagen, og ettersom store deler av byen er belagt med lunefull brostein, kan det være godt å ha ei tung vogn å støtte seg til på dager med glatt føre.

Trange smau er del av postruten til Kristoffer Tronrud. Foto: Kai Hovden

Godt informert

– Det var ikke noe spesielt nytt som kom frem på møtet, men heller den samme informasjonen i ny innpakning og fra Postkoms ståsted, sier Kristoffer om det han fikk høre på medlemsmøtet.

Samtidig opplevde han at ikke alle var like godt informert som de er på hans enhet.

– Jeg er godt fornøyd med hvordan Postkom og Posten har håndtert dette så langt. Vi har fått god informasjon fra begge steder, og i tillegg har jeg en leder som er veldig flink til å dele videre det han har får høre på ledersamlinger og liknende. Vi har vært oppdatert hele veien, og da vet vi også hvordan ståa er.

Kjennes på vogna

Kristoffer begynte som vikar i Posten i 2010, og siden 2013 har han vært fast ansatt. Dermed har han kjent utviklingen i brevvolum på vogna.

– Rutene blir lenger, og man føler gjerne at arbeidsdagen er like lang. Men ser man for eksempel på individuelle gater, og hvor mye man leverte før sammenliknet med nå, er det lett å se fallet i brevvolum. Du ser det i brevkassettene. Det går én vei, og det vil i alle fall ikke snu og gå oppover igjen. Pakker og reklame er ingen redning – staten betaler for at vi distribuerer brev, og når de blir borte, forsvinner jobbene.

Selv ser han ikke for seg noen postal fremtid etter 2019.

– Da må jeg finne meg noe nytt, og det kommer heller ikke som noen overraskelse. Jeg har hatt god tid til å tenke på det, så nå gjenstår det å velge om det blir studier eller å søke seg direkte over i ny jobb. Planen er å ta en prat med de tillitsvalgte om hvilke muligheter som finnes. Her er det jo blant annet mulighet til å søke stipender, sier han.

Kristoffer har gitt seg selv betenkningstid frem til nyttår før han skal velge retning videre.

Gode avtaler

Omstilling er krevende. I slike situasjoner er det viktig å ha gode avtaler i bunn som sikrer en så god utgang som mulig. Det mener Kristoffer at Postkom har sikret medlemmene sine.

– Her har noen gjort et godt stykke arbeid før oss, og slik sett er vi heldige. Men vi mister jobben uansett, og det er ikke bra.

Så langt har han ikke kartlagt jobbmarkedet i Bergen.

– Det finnes alltid jobb hvis man vil jobbe. Er du for kresen, går det ikke. Men det er fremdeles jobb å få, selv om man ikke har utdannelse.

En CV fra Posten vil være en fordel, ifølge Kristoffer, men man må ned fra det mye omtalte gjerdet og gjøre noe aktivt for å skaffe seg arbeid.

Spent på utfallet

Selv om postjobben henger i en tynn tråd, har Kristoffer klare tanker om forbundssammenslåing.

– Sammenslåing har både positive og negative sider, slik jeg ser det. Å kreve en plass i ledelsen i et nytt forbund kan oppleves som litt naivt. Det er ikke sikkert det er så lett å få til. Samtidig har man jo muligheten til å si nei dersom gjennomslaget ikke kommer.

Kristoffer tror Postkom vil være en attraktiv partner for de aktuelle forbundene ettersom man organiserer en såpass homogen gruppe.

– Alle ønsker å bli større, og vi er ganske enkle å håndtere ettersom de aller fleste er tilknyttet Posten. Dessuten kommer vi jo med en betydelig slump penger, sier han.

Dermed tror han det vil være mulig å få gjennomslag for de fleste kravene forbundet har stilt.

– Det viktigste er det grunnleggende, som å få folk inn i ledelsen i det nye forbundet og beholde de medlemsfordelene vi har i dag. Får man til det, tror jeg de aller fleste blir fornøyde, sier Kristoffer Tronrud.