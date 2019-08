Har samlet inn over 130.000 kroner til heltene i moskeen

Målet med innsamlingen på Spleis er å sende Mohamed Rafiq og Mohamed Iqbal på pilegrimsreise til Mekka. I tillegg nevnes en tredje helt som løp etter hjelp.

«Vi lyser fred over minnet til terroristens dødsoffer Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og ønsker også å vise solidaritet med onklene som avverget at det ble flere ofre. De fortjener kun det aller beste», skriver Elisabeth Norheim som står bak innsamlingen.

Hylles

I ettertid av angrepet har 65 år gamle Mohamed Rafiqs heltemot blitt hyllet, blant andre av Frp-leder Siv Jensen.

– Mohamed Rafiq er en ekte helt. Han stanset et terrorangrep som kunne fått fatale konsekvenser. Du skal vite at Norge er takknemlig for den heltemodige innsatsen din, sa Jensen da hun holdt partilederforedrag på Litteraturhuset i Oslo tirsdag ettermiddag.

Til TV 2, som først omtalte innsamlingen, forteller Rafiqs sønn at faren som er pensjonert fra Pakistan Air Force, sto like ved da Manshaus kom inn.

Basketak

– Det oppsto et basketak, og far klarte å legge ham i bakken. Han sier at han plutselig fikk masse krefter og styrke. Egentlig hadde han fastet denne dagen, så kroppen hadde ikke mye energi. Han holdt på alene før de andre kom og hjalp til, sier han.

Rafiq fikk hjelp av Iqbal som slo gjerningsmannen. Basketaket skal ifølge NRK ha vart i om lag 20 minutter før politiet kom.

En tredje helt

I en oppdatering om innsamlingen natt til onsdag skriver Norheim at hun har vært i kontakt med imam Syed Mohammad Ashraf som takket for støtten på vegne av de to mennene, og samtidig spurte om en ung mann som også var i moskeen under angrepet og som løp etter hjelp, kunne bli innlemmet i innsamlingen. Det har innsamleren sagt ja til.

«Imamen berømmet den unge mannens mot og påpekte hvor viktig også hans innsats var. Denne unge mannen har aldri vært på pilegrimsreise, og imamen mente det ville betydd mye for han å få reise med onklene», skriver Norheim.

Ifølge Aftenposten var det kun tre personer i moskeen da siktede kom inn i bygget og begynte å skyte. Kun ti minutter tidligere skal 15 personer ha befunnet seg der.

I islam er pilegrimsreise til Mekka en av de fem søylene og noe av det største du kan gjøre. Ifølge initiativtakeren til innsamlingen vil en slik reise, på tre uker, koste omtrent 55.000 kroner per person.

