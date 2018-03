Innenriks

Av Aslak Bodahl, ANB

– For oss er det opplagt at stortingspresidenten må gå som følge av kostnadssprekken. Enhver tenåring som lærer om styrearbeid, vet at man som leder har et ansvar for det man gjør, men også det man ikke gjør. Den kunnskapen ser ikke ut til å være utbredt i Høyre. Derfor mener vi Olemic Thommessen må gå selv eller bli kastet ved et mistillitsforslag, sier leder i Senterungdommen, Ada Arnstad, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Lønn til 2.000 lærere

Byggeskandalen på Stortinget blir stadig mer utfordrende for Thommessen. Byggeprosjektet ble for tre år siden anslått å koste 1,2 milliarder. Nå er prislappen doblet.

– Kostnadssprekken det er snakk om utgjør like mye som lønnen til 2.000 lærere eller Spinraza-medisin til alle i Norge med den dødelige muskelsykdommen spinal muskelatrofi (SMA) i fire år, sier Arnstad for å illustrere omfanget av hvor mye Stortingets byggeprosjekt har kostet.

– Det er utrolig mye penger som hardt arbeidende folk har tjent opp for å bedre hverdagen til seg selv og andre. Det har gått tapt på grunn av dårlig oppfølging fra stortingspresidentens side. Thommessen har fått muligheten til å ta ansvar ved å bli sittende én gang tidligere. På vegne av skattebetalerne bør han ikke få sjansen igjen, mener Senterungdommens leder.

– Ta til fornuften!

På vegne av Senterungdommen vil hun på det sterkeste oppfordre KrF, Venstre, Høyre og Frp om å ta til fornuft og stemme for et mistillitsforslag.

– Uansvarligheten stortingspresidenten har utvist i saken må få konsekvenser, krever Arnstad.

Selv må Thommessen vente på dommen fra sine egne. Først etter at stortingspresidenten har redegjort for Stortinget, vil Høyre ta stilling til om byggesprekken bør få følger for stillingen hans, meldte NTB onsdag kveld.

Som vippeparti kan KrF sitte med nøkkelen til Thommessens framtid. Skulle partiet uttrykke mistillit til ham, er det kjørt for stortingspresidenten.

– Det er naturlig å avvente stortingspresidentens redegjørelse i åpent møte i Stortinget før vi konkluderer, sa KrF-leder Knut Arild Hareide til Aftenposten etter partiets gruppemøte onsdag.

Byggeprosjektet omfatter rehabilitering av nabogården til Stortinget, en underjordisk tunnel og et nytt postmottak. (ANB)

