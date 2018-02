Innenriks

I Tromsø sitter en mann fengslet, siktet for å ha utnyttet sin stilling, avhengighets- eller tillitsforhold til å skaffe seg seksuell omgang.

Han har gjennom flere tiår hatt tunge, offentlige verv. Ifølge politiet kjente den siktede begge de to fornærmede. Den ene var mindreårig, men over 16 år. Den andre er en mann i 30-årene som i 2015 anmeldte den siktede for lignende forhold. Saken ble da henlagt, men nå ser politiet på den med nye øyne.

Begge de fornærmende er kommet til Norge som asylsøkere.

– Det er to fornærmede i saken. Og så er det en vurdering hvorvidt det er grunnlag for å utvide siktelsen og ta med flere. Vi kommer til å vurdere det når vi gjør opp status, sier påtaleleder Elin Norgård Strand til Dagsavisen.

– Tredvetalls vitneavhør

Torsdag 8. februar går varetektsperioden på fire uker ut, og politiet må ta stilling til om den bør forlenges.

– Det er en oppsummering og vurdering vi må ta innen torsdag morgen. Vi må se hva som gjenstår av kritiske etterforskningsskritt som siktende kan påvirke, sier Strand.

En viktig del av politiets argumentasjon for varetektsfengsling, som Nord-Troms tingrett i to omganger har gitt sin tilslutning til, er frykten bevisforspillelse. Mer konkret dreier det seg om frykten for at den siktede vil påvirke vitner, og forsøke å fjerne bevis som politiet ikke har kontroll over.

– Status for saken er at vi har foretatt et tredvetalls avhør av ulike vitner. Og det er innhentet mye dokumentasjon som det tar lang tid å gå gjennom, sier Strand.

Det dreier seg blant annet om reiseregninger, telefonlogger og tekstmeldinger.

Den siktede har vært i fire avhør – det siste mandag denne uka.

Måtte avklare roller

Regiondirektør i Bufetat region Nord, Pål Christian Bergstrøm, bekrefter overfor Dagsavisen at etaten i forbindelse med saken har redegjort skriftlig overfor politiet for et forhold der mannen er involvert.

Dette er ikke en del av den nåværende siktelsen.

NRK Finnmark meldte 11. januar at den siktede mannen under en tur til Alta mot slutten av 90-tallet skal ha invitert én eller flere gutter fra en barnevernsinstitusjon til hotellrommet sitt. En ansatt på institusjonen skal ha reagert og varslet, men det finnes ingen registrerte avviksmeldinger fra hendelsen.

– Men en person som har jobbet på institusjonen oppga å ha kjennskap til hendelsen. Vi har videreformidlet det vi har funnet til politiet, og jeg kan ikke kommentere det noe ytterligere.

Mannens forsvarer, Ulf E. Hansen, har tidligere avfeid dette som rykter. Hansen besvart mandag ikke henvendelser fra Dagsavisen.

Bergstrøm har også håndtert et annet forhold knyttet til den siktede mannen. Han skal flere ganger ha oppsøkt noen av Bufetats enheter for å treffe ungdommer. Han kom da alene, og utenfor ordinær arbeidstid. Fordi mannen på samme tid hadde offentlige oppgaver som også angikk Bufetat, opprettet Bergstrøm dialog med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) for å avklare mannens roller – om han var der i kraft av sin stilling eller som privatperson. Dette fant sted for mellom fem og seks år siden.

Bergstrøm understreker samtidig at kontakten med Bufdir ikke dreide seg en om mistanke om straffbare forhold.

– I dialogen hadde jeg behov for å avklare roller og myndighetsutøvelse overfor Bufetat. På grunn av den pågående etterforskningen vil jeg heller ikke kommentere dette ytterligere, sier han til Dagsavisen.