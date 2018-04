Håper på besøk av Siv Jensen på Venstres landsmøtet

Innenriks

Venstre-leder og kulturminister Trine Skei Grande fikk en varm velkomst da hun holdt tale på Høyres landsmøte i dag. Og Skei Grande var selv full av lovord om det borgerlige samarbeidet i talen, spesielt hvordan Venstre har preget regjeringsplattform.

Neste helg er det Venstres tur til å avholde landsmøtet – partiets første siden de ble en del av Solberg-regjeringen.

Programmet er ikke spikret ennå, men Venstre-lederen gjør seg forhåpninger om at både Høyre-leder Erna Solberg og Frp-leder Siv Jensen vil komme med en hilsningstale på landsmøtet.

– Jeg håper vi får til det, om de to har tid, sier Skei Grande.

Spent på Venstre-grasrota

Venstre-lederen er for øvrig spent på mottakelsen fra Venstre-grasrota etter de første månedene som regjeringsparti.

– Det er jo en stund siden vi har vært regjeringsparti. Jeg fungerte som statsminister i statsråd i dag, og da kom bemerkningen fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp): «Dette er så 1884», sier Skei Grande lattermildt. I 1884 satt Venstre i regjering for første gang, ledet av Venstre-grunnleggeren Johan Sverdrup.

Skei Grande håper Venstres landsmøtedelegater vil se gjennomslagene partiet har fått i Jeløya-plattformen.

– Jeg håper de ser hva vi har fått til på klima og miljø og at vi har fått gjennom en massiv rusreform, sier Skei Grande.

Bedre å samarbeide

I fjor på landsmøtet gjorde Venstre det svært svakt på målingene, og få så for seg at partiet skulle ende i regjering etter valget.

– Historien har vist oss at det går bedre når vi samarbeider, enn når vi krangler. Det er en erkjennelse som har kommet siden i fjor.

I mars i fjor hadde Venstre en oppslutning på 3,6 prosent på snittet av målingene. I år er snittet 4,2, ifølge valgforsker Bernt Aardals beregninger.

På spørsmål om hun vil råde sin sentrumskamerat Knut Arild Hareide å ta spranget inn i regjering, svarer Skei Grande:

– Vi har litt ulike velgergrupper, så jeg skal være litt forsiktig med å si hva som vil være riktig for KrF å gjøre, men jeg håper at Jeløya-plattformen kan være til inspirasjon, og vise hva et lite parti kan få til av politikk i regjering.

– Viktig å ta avstand til Listhaug-post

De første månedene til Venstre i regjering har vært alt annet enn rolige. Rett før påske sto hele regjeringens liv i spill. Årsaken var et omstridt Facebook-innlegg fra Sylvi Listhaug (Frp), hvor den daværende justisministeren ytret at Arbeiderpartiet setter terroristenes rettigheter foran nasjonens sikkerhet.

– Det var en tøff uke. For alle. Jeg tror det var viktig for Venstre at jeg tok tidlig avstand fra det innlegget. Det var Siv og Erna orientert om at jeg ville gjøre, sier Skei Grande.

Saken endte med at Listhaug trakk seg som statsråd. Grande vil ikke svare direkte på om det har bedret samarbeidsklimaet i regjeringen, men nøyer seg med å si:

– Vi gleder oss til å jobbe med justisminister Tor Mikkel Wara, og syntes det var spennende og modig av Siv Jensen å spille inn hans navn.

