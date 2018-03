Han startet skredet - går mot ti millioner og mistillit

Innenriks

Helgas store snakkis har vært innsamlingsaksjonen på Facebook, som startet som en støtteerklæring til Moxnes og en protest mot blomsterhyllesten til Sylvi Listhaug. Gjennom helga har aksjonen samlet inn ti millioner kroner til Leger Uten Grenser. Samtidig har mistillitsforslaget mot Listhaug som Moxnes fremmet i Stortinget onsdag, dominert den politiske debatten gjennom helga, og kan nå felle hele Solberg-regjeringen. Mistillitsforslaget skal behandles i Stortinget på tirsdag, og mangler bare støtte fra Krf for å få flertall. Solberg har varslet at hun vil gå av som statsminister om mistillitsforslaget blir vedtatt. Og det hele startet med Moxnes, den eneste Stortingsrepresentanten i Stortingets minste parti.

- Vi fremmet forslaget fordi vi stille Listhaug til ansvar, og fordi vi visste at det ikke er et flertall på Stortinget som har tillit til Listhaug. Men vi visste ikke om flertallet på Stortinget fatkisk ville støtte mistillitsforslaget,siden ingen av oss i Rødt har trasket særlig lenge i Stortingskorridorene, sier Moxnes.

Mobiliserte folk

- De andre partiene var først nølende. Men da vi varslet at vi ville fremme forslaget, mobiliserte vi opinionen. Og da støtten til mistillitsforslaget veltet inn, begynte også andre partier å bevege seg, mener Moxnes.

- Hennes ikke-unnskyldning i Stortinget bidro også til at flere fikk nok. Og folk flest var tydeligvis ikke fornøyd med at Stortinget bare ga refs til Listhaug. Utover helga kom også denne innsamlingsaksjonen. Den har vært utrolig gøy å følge, det har også vært rørende, sier Moxnes.

6.000 i minuttet

Det er et bilde av Moxnes som pryder invitasjonen til innsamlingen, som ble startet gjennom Facebook-gruppa for det populære NRK P1-programmet «Are og Odin». I løpet av helga er invitasjonen til aksjonen delt over 19.000 ganger og over 43.000 personer har donert. Utover søndagskvelden strømmet pengene inn, med over 6.000 kroner i minuttet, og lå an til å runde ti millioner kroner ved 21-tiden.

Aksjonen var også en respons på blomsterhyllesten til Sylvi Listhaug. Fredag viste Listhaug fram rundt 200 blomsterbuketter som ble sendt til hennes kontor, som støtte til den hardt pressede justisministeren. En aksjon for å sende blomster til Listhaug ble delt gjennom flere innvandringskritiske grupper, blant annet gruppa «Slå ring om Norge», i VG beskrevet som «høyreekstrem» med voldsoppfordringer og nazipropaganda-estetikk.

En annen aksjon på sosiale medier i kjølvannet av Listhaugs blomsterhyllest har nå samlet inn over 550.000 kroner til læringssenter på Utøya, melder NTB.

Samhold

- Det er mange der ute som vil slå et slag for samhold og solidaritet.Folk setter pris på at en politiker har gått foran og satt ned foten for Listhaug, og at flere politikere nå følger etter, sier Moxnes.

I helga har han fulgt årsmøtet til Rødt Oslo, der partiet har jobbet med saker som nei til nytt storsykehus på Gaustad, og krav om at Oslo kommune må selge seg ut av den planlagte kraftkabelen som skal eksportere norsk strøm til Skottland. Mandag venter norsk storpolitikk igjen:

- For meg handler ikke dette om å ta Sylvi Listhaug eller Fremskrittspartiet. Jeg ville markere at det går en grense et sted, og når en justisminister anklager Stortingsflertallet for å beskytte terrorister, er grensen passert. Det handler om å stille mektige politikere til ansvar. I fjor gikk jeg ut med mistillit mot byråd Lan Marie Berg, under søppelkaoset i Oslo. Hun skjøttet ikke vervet sitt. Da erklærte vi mistillit mot en byråd fra Miljøpartiet De Grønne. Denne gangen er det Listhaug som vi stiller til ansvar, sier Moxnes.

- Vi gjorde ikke dette for å markere oss. Vi gjorde dette for å få avsatt Listhaug. Nå jobber vi alt vi kan for å få til det. Jeg håper hun blir felt på tirsdag, sier Moxnes.

