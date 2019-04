Han måtte gi fra seg lønn for å berge SAS. Nå vil Ståle (61) ha noe tilbake

Av Helge Rønning Birkelund, FriFagbevegelse

– Selskapet var i ferd med å gå økonomisk på ryggen. Jeg husker ikke eksakt tallene. men vi tok en ganske så solid lønnsnedgang for å redde selskapet, sier Ståle Sandstad til FriFagbevegelse.

– Vi ble fortalt at det måtte til for at selskapet skulle overleve, rett og slett. Så det er ingen tvil om at samtlige ansatte tok et kollektivt løft for at vi skulle komme dit vi er i dag. Vi gikk betydelig ned i lønn, legger han til.

Fikk 10 prosent kutt

En av grunnene til at SAS er i en konflikt, er det SAS-ledelsen kaller et skyhøyt lønnskrav. Det er estimert til 13 prosent. Ståle Sandstad har forståelse for at det i utgangspunktet høres mye ut.

– Det folk ikke ser, er hvilken total lønnsvekst vi har hatt fra 2012 til 2019. Den har vært ekstrem lav. Det vi ber om er ingen voldsom lønnsforhøyelse. Vi ønsker en grad av korrigering. Men som vi også har sagt er ikke dette en lønnskamp, poengterer han.

Likevel mener han det er greit at det kommer fram at man tok den lønnsnedgangen i 2012.

Det var i november 2012 at de ansatte i SAS ble kalt inn til allmøte. Kravene fra toppen lød på et lønnskutt på 15 prosent. Resultatet av forhandlingene ble en overgang fra ytelsesbasert pensjon til innskuddspensjon, 10 prosent kutt i lønn og 8 prosent mer arbeid.

Stor støtte

Lørdag sto Sandstad på standen som de streikende pilotene hadde utenfor Folkets hus. Det er første gang på mange år han er tatt ut i streik. Hvor mange ganger pilotene har vært til mekling, har han imidlertid ikke klart å holde telling over.

For halvannet år siden var to ansatte i streik, men i siste liten ble en storstreik forhindret.

Han følte stor støtte blant de som kom forbi Folkets hus.

– Det store flertallet var veldig positive. Vi fikk veldig mange hyggelige tilbakemeldinger. Det var forbausende mage som ønsket oss lykke til. I mitt stille sinn hadde jeg egentlig fryktet at det skulle bli ubehagelig å stå på stand, sier han.

Han blir ikke fornøyd før pilotene får tilbake et verdig liv og en verdig fritid.

Selv er han på toppen av lønnsskalaen, og skal ikke klage lønnsmessig. Men de som starter sin pilotkarriere i selskapet, har en årslønn på 440.000 kroner. Uten noen form for tillegg.

Ble provosert

– Flybransjen er veldig liten. Vi vet hvordan de andre selskapene har det i forhold til rutiner og lønnsnivå. Jeg må si jeg blir veldig provosert når jeg hører vår informasjonssjef si at «vi ønsker verdens beste piloter, men vi trenger nødvendigvis ikke ha verdens høyeste lønn», når jeg samtidig vet at vi ligger lavest på lønn blant sammenlignbare flyselskap. Det er en veldig provoserende uttalelse i en konfliktsituasjon, sier Ståle Sandstad.

Han synes det også er interessant å konstatere at konsernsjef Richard Gustafson tjener 12,5 millioner i året, og har en gullkantet pensjonsavtale med 5 millioner avsatt hvert år.

Bakgrunnen for at hans lønn har gått opp fire millioner kroner på to år, er nettopp at han krevde seg kompensert for at han strammet inn beltet i 2012, da selskapet gikk dårlig.

Styrehonoraret i selskapet har også nylig økt med 61 prosent.

Informasjonssjef i SAS, Knut-Morten Johansen er kontaktet og forelagt saken, men har ikke besvart vår henvendelse.

Sverige og Danmark eier mest i SAS

Den norske stat har solgt seg ut av SAS. Sverige og Danmark er fortsatt inne på eiersiden.

Styreformannen er dansk og heter Carsten Dilling. Han sier han støtter streiken, og hevder at de største aksjonærene gjør det samme.

– Som leder av dette selskapet er jeg i nær kontakt med de største aksjonærene. Jeg kan si at selskapets lederlinje i forhandlingene har full støtte fra styret og våre største aksjonærer, har han uttalt.

Expressen har bedt Sveriges statsminister, Stefan Löfven, for en kommentar. Han har henvist til industriminister Ibrahim Baylan, som igjen henviser til sin pressesekretær Sara Khatemi:

– Det er en sak for partene og ikke et eierproblem. Vi håper partene snarest kan finne en løsning, sier hans pressekretær, Sara Khatemi i en sms til Expressen.

Her er de største eierne i SAS:

1. Den svenske staten: 56,7 millioner aksjer, 14,82 prosent.

2. Den danske staten: 54,5 millioner, 14,24 prosent.

3. Knut og Alice Wallenbergfondet: 24,9 millioner, 6,5 prosent.

4. Gerald Engström: 12 millioner, 3,14 prosent.

5. Dimensjonsfondsrådgivere: 11,1 millioner, 2,89 prosent.

6. Vanguard: 7,5 millioner, 1,97 prosent.

7. SEB-midler: 7,3 millioner, 1,91 prosent.

8. Norges bank (oljefondet: 5,1 millioner, 1,34 prosent.

9. Avanza pensjon: 5 millioner, 1,31 prosent.

10. Länsforsikringsfond: 4,5 millioner, 1,19 prosent.

Andre aksjonærer: 194 millioner aksjer, 50,70 prosent.

(Kilde: SAS)