Tre kvinner og tre menn er drept på Vestlandet siden 1. januar i år, skriver Bergens Tidende. Hittil har politiet hatt elleve drapssaker nasjonalt.

– Vi har hatt år hvor det ikke har skjedd et eneste drap, og nå har det skjedd seks. Det er veldig spesielt. Det er skjebner som ligger bak dette, sier leder for påtaleenheten i Vest politidistrikt, Gunnar Fløystad.

Fløystad tilføyer at det er umulig å unngå at drapssakene går utover andre alvorlige saker. Forrige uke ble en 40-åring varetektsfengslet etter at politiet siktet ham for å ha drept sine foreldre på Sotra.

– De som holder på med drapssakene, er etterforskere og jurister som jobber med prioriterte saker. Det betyr at andre saker blir liggende og vente. Det er viktig at folk er klar over at når vi må henlegge mindre alvorlige saker, og andre alvorlige saker tar lengre tid, så har dette en sammenheng, sier Fløystad.