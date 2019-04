Det siste sikre livstegnet er 31. oktober i fjor da 69-åringen forsvant fra sin bolig på Fjellhamar. Fem måneder har gått.

– Det kan være et dårlig tegn. Prioriteringen er å få henne hjem til familien og å oppklare saken, men saken har gått over i en etterforskning av en alvorlig straffbar handling, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt til NRK.

På direkte spørsmål om denne handlingen kan være en drapssak, svarer Brøske at politiet ikke vet hva de står overfor, men at drap kan være ett utfall.

Etter fem måneders etterforskning er politiet forberedt på at de ikke kommer til å høre mer fra de antatte kidnapperne. De mener også at det kan være snakk om en bortføringssak som har gått galt eller at noe helt annet har skjedd.

Politiet står uten noe konkret gjennombrudd i saken, men etterforskningen beveger seg hele tiden fremover.

– Vi vet ikke konkret hvor hun er, men vi har mer oversikt og har gjort en stor og omfattende jobb. Men saken er ikke løst. Det er et omstendelig puslespill, sier Brøske.