Hadia om Haddy-bok: – Fremmer feilaktig påstand om meg

I dag slipper Njie boka «Dagbok 13. desember – 13. februar» om hvordan hun opplevde stormen rundt ektemannen, Trond Giske. På Lindmo, som sendes i kveld, forteller Nije at verken hun eller Giske mener at han noen gang har trakassert noen.

Det har fått Giske-varsler Line Oma til å reagere. I et innlegg på Facebook skriver hun blant annet at hun føler seg trakassert på nytt. Leder for Aps kvinnenettverk, Anette Trettebergstuen, har i ettertid gitt sin støtte til Oma.

Nå tar også Ap-nestleder Hadia Tajik bladet fra munnen.

– Fremmer feilaktig påstand

I en e-post til Dagsavisen skriver hun at hun har tiltro til konklusjonene partiledelsen trakk i varslingssakene mot tidligere nestleder Trond Giske:

– Jeg har ikke lest boken. Jonas og Kjersti har sammen konkludert med at Trond Giske har brutt Arbeiderpartiets retningslinjer mot seksuell trakassering gjentatte ganger. Jeg støtter Jonas og Kjersti i denne konklusjonen, skriver hun.

Tajik mener at Njie i boka fremmer det hun mener er en feilaktig påstand om at hun jobbet i kulissene for å skape uro rundt Nijes ektemann. I boka skriver Njie "Flere mumlet om at den andre nestlederen i kulissene forsøkte å skape uro rundt Tronds verv i finans, på tross av avklaringen i ledelsen."

– Utover dette tar jeg bare til etterretning at den feilaktige påstanden om meg som i stor grad tidligere har blitt fremført av anonyme kilder, nå fremføres av Haddy Njie, skriver hun.

Støtter varsleren

Tajik uttrykker også støtte til Giske-varsler Line Oma:

– Jeg har forstått at det har vært tøft for Line Oma å si fra om Giskes atferd.