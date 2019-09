Haakon ryddet søppel under vann

– Selve dykket gikk ganske fint, sa kronprinsen da han møtte pressen etter å ha kommet i land.

Søppelryddingen foregikk utenfor Sjøstrand i Asker onsdag. Seniorrådgiver Fredrik Myhre fra miljøorganisasjonen WWF dykket sammen med kronprinsen og fortalte om de omfattende miljøproblemene som rammer havområder over hele verden.

– Havet har verdi i seg selv, men også stor verdi for oss mennesker. Samtidig vet vi at havet er under voldsomt press, sa kronprins Haakon etter at han og Myhre hadde gått gjennom «søppelfangsten».

15 tonn i minuttet

På sjøbunnen utenfor Sjøstrand fant de både plastposer, plastflasker, engangsbestikk, golfballer, et par solbriller og en snorkel.

– Det er mye sommerting som folk har etterlatt seg på stranda eller mistet fra badebrygga der ute, sa Haakon.

På verdensbasis havner det enorme mengder søppel i sjøen hvert eneste minutt. Mengden plast per minutt anslås å være 15 tonn.

– Dette er selvfølgelig ikke bærekraftig, sier Haakon.

Han mener det er viktig både å hindre at plast havner i havet og å rydde opp det som allerede er der.

Varmere og surere

Plastsøppel og mikroplast i sjøen har fått mye oppmerksomhet de siste årene. Men dette er bare ett av en rekke miljøproblemer som rammer verdens havområder.

– Plast og forurensing er én ting. I tillegg har du overfiske, forsuring og oppvarmingen av havet, påpeker kronprinsen.

Den globale oppvarmingen foregår både til lands og til vanns, og konsekvensene kan bli katastrofale for mange arter. En stor andel av artene i havet lever på eller nær tropiske korallrev, og forskere frykter at nesten alle disse revene vil dø hvis oppvarmingen overstiger 2 grader.

Forsuringen, som rammer både koraller, skalldyr og mange andre arter med skall og plater, skyldes at havet tar opp mye av CO2-en fra forbrenning av fossile brensler.

– Vi ser at havet er under press og har dårlig helse. Det er vi nødt til å gjøre noe med for generasjonene som kommer etter oss. Og i og for seg også for oss selv, mener kronprins Haakon.