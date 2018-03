– Gutteklubben grei lever fortsatt i beste velgående

trappet ned: Marianne Børseth-Hansen mener det offentlige er flinkere til å legge til rette for familielivet enn det private. Da hun fikk sitt tredje barn, valgte Børseth-Hansen å korte ned arbeidsdagene. Det opplevde hun at arbeidsgiveren hennes hadde forståelse for. – Etter å ha jobbet redusert i fem år, ble jeg tilbudt en ny lederstilling i politiet, sier hun.