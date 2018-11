– Jeg får verken overtidsbetalt eller kveldstillegg, og jobber mye gratis.

Av Aslak Bodahl, ANB

Det sier trafikklærer Katharina Falstad til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Slik kan det ikke fortsette. Det er mange i samme situasjon som meg. Nå er det på tide at vi får enda bedre arbeidsvilkår, fortsetter Falstad.

Få fagorganiserte

I kontrakten til de fleste trafikklærere står det at de er ansatt i en 0 til 100 prosent stilling og at de kan jobbe 0 til 45 timer i uka. I snitt går det ukentlig med 45 arbeidstimer inkludert mørkekjøring om kvelden, men det vanlige er å få betaling for 37,5 timer.

– Dette er et problem vi må ta tak i. Landets trafikklærere tilhører en bransje der nesten ingen er fagorganiserte. Arbeidsmiljøloven brytes hver dag, sier Jon Oddvar Holthe i Skolenes Landsforbund (SL).

I sin jobb som forbundssekretær i LO-forbundet har han den siste tiden vært i kontakt med trafikklærere landet rundt. Han er rystet over det han har sett og hørt.

– Vi snakker om en bransje som nesten ingen har tatt vare på eller tatt hensyn til, sier han.

Sammen om krav

For Katharina og mange av hennes kolleger i bransjen er det ikke unormalt å holde på med mørkekjøring til klokka 22.00 om kvelden og ha en ny kjøretime klokka 07.00 dagen etter. På dager med sikkerhetskurs på bane må hun sette seg i bilen 06.30 for å rekke oppstart klokka 08.00.

– Dette er grove brudd på arbeidsmiljøloven og kan ikke fortsette, understreker Holthe.

Katharina har, i motsetning til mange av hennes kolleger, en kontrakt med månedslønn fra Dulles trafikkskole i Verdal i Trøndelag, men hun får verken overtidsbetaling eller kompensasjon for ubekvemme arbeidstider.

– Jeg møtte litt motstand fra kolleger da jeg begynte å se på arbeidskontraktene for to-tre år siden, men nå er vi enige om at det må bli en endring på arbeidstider og arbeidsvilkår, sier Falstad, som er selv er organisert i SL.

– Vi er ansatt i en bedrift og driver ikke for oss selv. I mange tilfeller får trafikklæreren kun betalt for kjøretimene. Har man ingen kjøretimer en uke, har man heller ikke krav på lønn, føyer hun til.

Må følge kjøreregler

Holthe i Skolenes Landsforbund har gjentatte ganger kommet over arbeidskontrakter med diffuse og mangelfulle opplysninger. Han mener at trepartssamarbeidet blir fullstendig ignorert.

– Arbeidsvilkårene settes av arbeidsgiver, og interesseorganisasjonene jobber ikke for arbeidstakerens beste, men hva som er best for arbeidsgiver. Også bransjen som sysselsetter trafikklærere må følge kjørereglene i arbeidslivet, påpeker han.

– Vi ønsker å ta opp kampen for bedre arbeidsvilkår for trafikklærerne, understreker Holthe.

Ved Dulles trafikkskole er tre av seks fagorganiserte. Alle får tilbud om en fastlønn med 50 prosent overtidsbetaling i henhold til arbeidsmiljøloven. Kjernetiden er fra 0800-1600, men i kontraktene heter det at 20 av timene kan flyttes på for å begynne tidligere om morgenen ved behov eller hvis det skal avvikles grunnkurs eller mørkekjøring etter skoletid.

Kontraktene er godkjent av Arbeidstilsynet. Det bekrefter faglig og daglig leder Kåre Norum ved trafikkskolen overfor ANB.

Trøbbel med fraværsregler

Han er oppgitt over regjeringens innstramninger på fraværsreglene i videregående skole. De nye reglene innebærer at elever som har ti prosent udokumentert fravær i et fag, i utgangspunktet ikke får godkjent vitnemål. Det har skapt trøbbel for trafikkskolene, mener Norum.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i det LO-forbundet og Holthe sier, men det kan godt hende tilstandene er annerledes i de store byene. Situasjonen kan imidlertid bli den samme over hele landet dersom myndighetene ikke gjør noe. Elevene må få gyldig fravær for dokumentert kjøreopplæring, sier han.

– Jeg må faktisk vurdere om det er behov for å ha seks ansatte. Vi har nok elever, men de vil ikke kjøre på dagtid av frykt for ikke å få karakter. Det er vanskelig å ha ansatte på fastlønn fordi arbeidsmiljøloven sier noe om hvor mye overtid og fleksitid man kan ha. Det skal være forutsigbarhet i arbeidstiden. Det er det ikke nå. Vi har fått arbeidsdagene våre fullstendig ødelagt, mener Norum. (ANB)