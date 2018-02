Grande vil ikke IP-blokkere utenlandske spillselskap

Innenriks

Av Steinar Bjerkmann

Jeløy-plattformen slår fast at regjeringen forsvarer den såkalte enerettsmodellen.

– Jeg har tidligere vært kritisk til måten dette blir forvaltet på, for jeg tror vi mister veldig mange penger som kunne gått til norsk frivillighet, men som nå utelukkende havner hos utenlandske spillselskaper, sier Grande.

Venstre-lederen er en av få som har vært positiv til å vurdere en lisensordning i Norge.

– Det handler om å få flere aktører enn Norsk Tipping. Det handler om lisenser til andre selskap, som sørger for at pengene fra de spillene går til frivillighet i Norge. Jeg tror konkurranse er sunt. Vi har hatt noen riksrevisjonsrapporter rundt Norsk Tipping, og monopoler trenger ekstra åpenhet og varsomhet for ikke å utvikle dårlige kulturer, sier Grande.

Hun har tidligere vært sentral når man gransket pengebruken i spillselskapet i Hamar.

– Jeg tror ting er helt annerledes i Norsk Tipping enn da jeg var saksordfører for den første riksrevisjonsrapporten her i Stortinget, hvor det var snakk om gartnere og utbetalinger av en annen verden. Jeg hadde håpet en lisensordning kunne påvirke det, men den kampen tapte jeg på Jeløy, sier Grande til NTB.

Selv nøyer hun seg noen Lotto-kuponger.

– Ikke fordi jeg synes det er så artig å spille, men fordi jeg liker å tenke på hva jeg ville gjort dersom jeg hadde vunnet. Det kan jeg ikke tenke om jeg ikke spiller, så derfor leverer jeg en femukerskupong for å ha lov til å drømme meg bort litt om kvelden om hvordan livet ville vært uten gjeld og alt sånn, sier Grande.

Stor lekkasje

Internett har gjort veien til spill hos utenlandske bookmakere kort.

– Enerettsmodellen står fast, og den skal vi klare å forvalte bra, men vi må hele tiden følge med på utviklingen, for vi har en stor lekkasje av spillpenger til utlandet. Om det ikke er så mange som gjør det, mener de fleste at det er snakk om store penger, sier kulturministeren.

– Vi forstår hvor store penger det er snakk om når vi ser hvor mye de (utenlandske spillselskapene) annonserer for i Norge. Da må det være et marked der som gir inntjening. Man anslår at de reklamerer for 800 millioner kroner i det norske markedet årlig, og da tipper jeg at de tjener mer enn det, sier Grande.

Flere partier på Stortinget har tatt til orde for såkalt IP-blokkering, som vil gjøre det umulig å spille hos de utenlandske tippeselskapene.

– Vi jobber med hvordan vi skal regulere det. Det er klart at mange ikke engang vet at det er ulovlig, siden spillreklamen er så tilstedeværende i hverdagen. Noen av forslagene synes jeg ikke er gode. Vi skal komme med noen alternativer, som vi oppfatter at det er engasjement rundt på dette huset (Stortinget), sier Grande.

Popup-sider

– Hva mener du ikke er gode forslag?

– Det å sperre IP-adresser. Det er svært dyrt og veldig inngripende å gjøre. Det bør være forbeholdt enda verre kriminalitet enn vi snakker om her. Vi ser også at det ikke fungerer i de landene som har innført dette. Det fungerer for dem som ikke visste at det var ulovlig, men det er mange andre og billigere ting vi kan gjøre for å få folk oppmerksom på at det de gjør er ulovlig, mener kulturministeren.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Vi kan lage popup-sider, som gjør at når du besøker slike sider, så får du beskjed om at dette ikke er lovlig ifølge norsk lov. Da vil du antakelig klare å stoppe like mange som ved en IP-blokkering. Det er veldig enkelt å unngå slik blokkering, selv jeg vet hvordan du setter opp en proxy som gjør det, fortsetter Grande. (NTB)