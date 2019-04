Gøran og kollegaene lager sjokolade. De fortviler over at sukkeravgiften kan bli erstattet med en ny

Av Jan-Erik Østlie, FriFagbevegelse

– Vi på Freia overlever nok med dagens avgift fordi den jo ble redusert til 2017-nivå. Men den er fortsatt urettferdig fordi den treffer så skjevt. Aller helst ville vi fjernet den helt. Og jeg tror ikke noe på at folk blir mer helsebevisste om vi har en avgift eller ei, sier Gøran Nyberg, klubbleder for NNN på Freia, en bedrift som avgiften rammer sterkt.

Skuffet NNN-leder

– Vi fikk ikke utvalgets flertall med på at avgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer bør avskaffes, sier en skuffet NNN-leder Anne Berit Aker Hansen.

Hun har sittet i det offentlige utvalget på 10 personer som ble oppnevnt 16. november i fjor og som i dag overrakte finansminister Siv Jensen (Frp) NOU 2019:8 Særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer.

LO, NNN og NHO i mindretall

– De særnorske avgiftene stimulerer til økt grensehandel. Avgiftene fører til store prisforskjeller mellom Norge og Sverige. Grensehandelen går på bekostning av verdiskaping og omsetning i Norge, noe som fører til at arbeidsplasser forsvinner ut av Norge, sier Aker Hansen videre.

Hun representerer sammen med NHO mindretallet på fire i utvalget som mener at dagens avgifter bør oppheves senest 1. januar 2020 og har levert en fyldig særmerknad hvor dette begrunnes.

Fiskal avgift

Men det var altså flertallet på seks som mener at dagens avgifter bør videreføres inntil de kan avløses av mer helsebegrunnede avgifter som kan ha et bredere vareomfang og være differensiert ut fra sukkerinnhold. I dette flertallet er også utvalgets leder og advokat Cecilie Aasprong Dyrnes.

En ting er imidlertid hele utvalget enige om: At avgiftene primært er fiskalt begrunnet, altså at de utelukkende er der for å bringe penger inn i statskassa. Og at avgiften ikke er optimal som fiskal avgift, men kan medføre uheldige konkurransevridninger. Den kan ha en positiv helseeffekt, men grensehandelen bidrar til å begrense denne effekten.

Har tenkt på økonomien til bedriftene

På spørsmål fra FriFagbevegelse til utvalgets leder om flertallet har tillagt de økonomiske bekymringene til de næringsmiddelbedriftene avgiften rammer noen vekt, svarer Aasprong Dyrnes følgende:

– Ja, dette har vært med i vurderingene. At vi ikke syns dagens avgift er særlig egnet, og at vi ønsker en mer riktig og tilpasset avgift, viser dette. Flertallet mener en endret avgift vil møte bedriftenes økonomiske situasjon på en bedre måte. Og vi er også klar over at dagens avgift rammer små og stor bedrifter ulikt.

– Når mener dere dagens avgift bør og kan erstattes av en avgift som dere mener er riktigere?

– Det er det eventuelt opp til politikerne å bestemme. Når det gjelder alkoholfrie drikkevarer, er det noe enklere da det fins en avgift i Irland som kan tjene som en modell for oss. En bedre tilpasset sjokolade- og sukkervareavgift er litt mer komplisert å få på plass, sier Cecilie Aasprong Dyrnes.

Ingen kommentar fra finansministeren

Og hva sier så finansminister Siv Jensen? Hun valgte å møte opp, håndhilse på de utvalgsmedlemmene som var med på dagens pressekonferanse og takke for utredningen. I en egen pressemelding fra Finansdepartementet sier Jensen blant annet følgende:

– Utvalgets rapport er viktig for å forstå konsekvensene og sammenhengene, og gir et godt grunnlag for regjeringens videre arbeid.

Så tok hun NOU 2019:8 under armen, smilte og forlot lokalet.

Fakta om økningene i sukkeravgiften

• I budsjettforliket fra 2017 mellom KrF og Venstre og de to daværende regjeringspartiene Høyre og Frp, ble avgiften på sjokolade- og sukkervarer økt med 83 prosent, mens avgiften på alkoholfrie drikkevarer ble økt med 42,3 prosent. Avgiftsøkningen trådte i kraft 1. januar 2018.

• I statsbudsjettet for 2019 ble avgiftsøkningen på sjokolade og godteri reversert og tilbakestilt til nivået før den kraftige økningen fra budsjettforliket i 2017. Den økte avgiften på brus og alkoholfrie drikkevarer ble beholdt.

• Næringen har reagert kraftig på avgiftsøkningen. Ifølge NHO gir den store tap for norsk sukkervareindustri og en omfattende handelslekkasje på brus og søtsaker til Sverige. Bryggeri- og drikkevareforeningen meldte nylig at de i 2018 opplevde det dårligste brussalget på ti år.

• Næringen var også kritisk til at avgiftsøkningen eksempelvis rammet sukkerfri tyggegummi, mens det ikke ble avgiftsøkning på eksempelvis iskrem, Nugatti og kaker.

• NHO Mat og Drikke klaget i desember 2017 sukkeravgiften inn for Eftas overvåkingsorgan ESA fordi de mener den er konkurransevridende. ESA har sagt at de vil vurdere avgiften nærmere, men har foreløpig ikke konkludert.

• I november 2018 satte regjeringen ned et utvalg som fikk i oppdrag å vurdere særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer. Utvalget skulle særlig vurdere om avgiftene kan og bør utformes slik at de i større grad tar hensyn til helse- og ernæringsmessige formål.

• Tirsdag 9. april konkluderte utvalgets flertall med at avgiftene bør skrotes i sin nåværende form og erstattes med helsebegrunnede avgifter. De kom imidlertid ikke med noen klar anbefaling om hvordan disse avgiftene skal utformes.

Kilde: NTB