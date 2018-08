Gjenopptakelse av Søviknes-saken på Riksadvokatens bord

Innenriks

– Vi behandler saken på vanlig måte og behandler den så raskt vi kan. Det betyr vanligvis i løpet av 30 dager, sier førstestatsadvokat Terje Nybøe hos Riksadvokaten til NTB.

Statsadvokaten i Buskerud, Vestfold og Telemark avviste 18. juni i år en begjæring om gjenopptakelse av den 18 år gamle saken.

Klage på vei

En jente som var 16 år i 2000 hevder hun ble voldtatt av Terje Søviknes under FpUs landsmøtefest i 2000. Søviknes medga at de to hadde seksuell omgang, men avviste kategorisk at det dreide seg om noe annet enn sex med samtykke fra begge parter.

Kvinnens advokat Jannicke Keller-Fløystad opplyser til NTB at hun i juli påkjærte avslaget fra Statsadvokaten, og at hun for få dager siden sendte et støtteskriv, det vil si en utfyllende klage, som nå er på vei i posten til Riksadvokaten.

– Både mangler ved etterforskningen og valg av henleggelseskode gjør at det må stilles spørsmål ved om etterforskningen var objektiv, eller om det har vært tatt utenforliggende hensyn, sa Keller-Fløystad til Bergens Tidende etter at det tidigere i sommer ble kjent at jenta ønsker ny etterforskning i saken.

– Ingen sammenheng

Olje- og energiminister Terje Søviknes går av som statsråd, meldte DN torsdag.

Hans avgang skal være knyttet til at han ønsket å gå tilbake til lokalpolitikken.

– Terje ble torsdag ettermiddag informert om at statsadvokatembetet har mottatt klage på sitt vedtak fra juni om å ikke gjenoppta den 18 år gamle saken, og at klagen nå blir oversendt Riksadvokaten. Terje tar dette til etterretning og avventer Riksadvokatens behandling av klagen. Denne klagen har ingen sammenheng med dagens spekulasjoner om at Terje går av som statsråd, sier Christian Haugen, rådgiver i Olje- og energidepartementet, til ABC Nyheter.

(NTB)