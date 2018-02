Innenriks

Av Marius Helge Larsen

VG har fått tilgang til en epost Njie sendte 24. januar til partisekretær Kjersti Stenseng i Ap. Eposten ble sendt dagen før Støre offentliggjorde Aps konklusjon om at Giske har brutt Aps retningslinjer mot seksuell trakassering.

– Prosessen i partiet har vært en like stor påkjenning for Trond og meg som det ekstreme og ensidige trykket fra pressen. Prosessen har vært uforutsigbar, tilfeldig og ensidig til det absurde, med fullstendig mangel på rettsprinsipper, skriver Njie i brevet.

Hun henvender seg til Støre og viser til at Giske har vært sykmeldt over lang tid.

– Du vet at du har laget en prosess der det er skapt et rettssystem utenfor rettssystemet der Trond mangler grunnleggende rettssikkerhet, skriver hun.

Støre har satt punktum

I en epost til NTB svarer Støre at han har forståelse for den krevende tiden Trond Giske og hans samboer har vært gjennom etter at Arbeiderpartiet mottok varsler og har behandlet dem internt i partiet.

– Jeg har i flere sammenhenger gitt utførlige svar om måten varslene er behandlet på, vurderingen av spørsmål om tillit, og at vi etter å ha fått sakene grundig opplyst hadde grunnlag for å lukke dem 25. januar, skriver partilederen.

– For Arbeiderpartiet er punktum satt, og det har sentralstyret sluttet seg til. Utover det har jeg ikke kommentarer til eposten Haddy Njie har sendt til partisekretæren, avslutter Støre.

Haddy Njie har ikke svart på NTBs henvendelser. Til VG sier hun at eposten ikke var ment for offentligheten, og at hun ikke vil kommentere saken ytterligere.

Giske bestrider tre av varslene

Fredag ble det kjent at Trond Giske har sendt et brev til Aps sentralstyre hvor han gir sin versjon av fem konkrete varsler mot ham. Han bestrider innholdet i tre av dem, men beklager sin opptreden i de to andre.

Samme dag sto også tidligere AUF-er Sunniva Andreassen fram som en av varslerne. I et intervju på NRKs Dagsnytt 18 fortalte hun om to hendelser fra 2008 og 2009, noe Giske har bedt om unnskyldning for. (NTB)