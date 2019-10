I kronikken som er publisert på NRK Ytring, starter Andreassen med et sitat fra Njies bok «Dagbok 13. desember - 13. februar»:

«Kysset. Prøvde å kysse. Stryke på ryggen. Er det den alvorlige saken? Er det grunnen til at kroppen min tror den skal dø, at Trond snakker med en stemme jeg aldri hørt før?»

Andreassen skriver:

– Nei, dette er ikke utdrag fra en romantisk spenningsroman som du får kjøpt på Narvesen. Dette er Haddy Njie som så nyansert og sannferdig hun klarer, prøver å gjengi varslet som jeg sendte til ledelsen i Arbeiderpartiet, 20. desember 2017.

Sunniva Andreassen går hardt ut mot Haddy Njie i en kronikk publisert på NRK.

Hun skriver at Giske ødela hennes politiske engasjement og drar fram eksempler på Giskes atferd overfor unge kvinner.

Andreassen skriver videre at hennes varsel ikke handlet om «detaljene i saken».

– Jeg varslet fordi jeg bryr meg om unge jenter og gutter som kommer etter meg. Jeg gjorde det fordi jeg vil være med på å skape et samfunn som er preget av likeverd, trygghet og respekt.

– Den aller verste kostnaden

Hun gjør det klart at det har kostet mye å varsle, at det har «ødelagt realsjoner» og at det har «stjålet mye verdifull tid som jeg gjerne skulle brukt på andre ting».

– Men den aller verste kostnaden av det hele, er hvordan Njies virkelighetsbeskrivelse river ned og ødelegger en viktig frihetskamp, skriver Andreassen, som avslutter kronikken med:

– Alle kommer til å tro at Hadia Tajik har fortalt deg at du skal varsle. Det er konklusjonen: Ikke stå opp for deg selv, unge menneske. La de stakkars arme folka med altfor mye makt og dobbel så høy alder, få forsyne seg.

Såpass må du tåle.

Njie svarer

Haddy Njie har svart Andreassen i en replikk som ligger ute på NRKs nettside. Hun skriver:

– Jeg håper Sunniva Andreassen tar seg tid til å lese hele boka, da vil hun se at gjengivelsen av hennes varsel ikke er slik hun beskriver.

Og fortsetter:

– Som det framgår av boka, tok Trond hennes varsel svært alvorlig. Dette var varselet som alene gjorde at han la seg flat og beklaget 21. desember. Det er også et varsel jeg tar alvorlig og vender tilbake til gjentatte ganger gjennom boka. Hvis Sunniva Andreassen vil, kan jeg gjerne sende henne disse utdragene.

Njie skriver at hun i boka har valgt å forholde seg til Andreassens offentliggjorte varsel.

– Hvis Sunniva Andreassen ønsker å fortelle mer om møtet med Trond og om hvilke konsekvenser det fikk for henne, står hun fritt til det.

– Én ting er jeg helt enig med henne om: dette handler om noe mye større og viktigere enn Trond. Målet mitt var at også boken min ikke først og fremst skulle handle om ham eller om Sunniva Andreassens varsel. Akkurat som henne, håper jeg vi kan få en større samtale i kjølvannet av metoo. Med flere nyanser, større takhøyde, mer om kultur og struktur, mindre om enkeltpersoner og enkeltanklager.

Njie skriver:

– Det godt kan hende jeg undervurderer hvor hardt mine ord kan ramme. Det har jeg godt av å utfordres på.

Hun avslutter replikken med:

– Jeg hører gjerne mer om Sunniva Andreassens opplevelser og refleksjoner. Men jeg kommer fortsatt til å mene at vi alle, også varslere, må tåle å bli utfordret eller motsagt.