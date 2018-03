Innenriks

– Etter mitt syn er energipolitikken et område hvor vi har viktige nasjonale interesser å ivareta, og hvor en energiunion i EU kan passe dårlig for oss. Derfor stemte jeg mot å gå inn i dette, og at vi avventer og ser hvordan energiunionen blir, skriver Giske i en tekstmelding til Trønder-Avisa.

Det var da Arbeiderpartiets stortingsgruppe i skyggen av Listhaugs avgang tirsdag morgen diskuterte Acer-saken på nytt, at Giske tok side med fagbevegelsen, flere fylkeslag og en lang rekke Ap-ordførere.

Ikke beroliget

Overfor Trønder-Avisa uttaler Giske at han er motstander av tilslutning til Acer og den tredje energimarkedspakken. Den tidligere nestlederen og EU-motstanderen er ikke beroliget av forsikringene som har kommet fram.

– Flertallet har stilt mange betingelser, som er viktige og som jeg støtter, men jeg er urolig for hvordan dette blir i fremtiden. Full norsk styring over kraftpolitikken er blant annet svært viktig for en god industripolitikk, framholder Giske overfor avisa.

Arbeiderpartiets landsstyre sa i forrige uke et betinget ja til norsk tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke og energibyrået Acer. Tirsdag ble forsøk på å få utsatt saken avvist av flertallet i stortingsgruppa og alt tyder på at Ap vil stemme med regjeringspartiene og MDG når saken avgjøres i Stortinget torsdag.

Solberg punkterte

Imidlertid skriver ABC Nyheter onsdag ettermiddag at en av Arbeiderpartiets betingelser for tilslutning til Acer, ikke blir oppfylt gjennom avtalen Espen Barth Eide har gjort med de andre partiene, og at Erna Solberg punkterte kravet i spørretimen onsdag.

Ett av kravene var at søknad om bygging av den nye utenlandskabelen til Storbritannia, North Connect, ikke ville bli behandlet før man har vurdert erfaringene med de to uten landskablene som nå er under bygging. Det var Rødts Bjørnar Moxnes som tok opp spørsmålet i Stortingets spørretime onsdag, og statsminister Erna Solberg fastslo:

– Vi kommer ikke til å vente med North Connect til vi ser effektene av disse andre kablene. Vi kommer til å fatte vedtak som planlagt.

(NTB/Dagsavisen)