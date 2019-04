Den 27. mars la VG fram rapporten med evalueringen av hvordan redaksjonen håndterte saken rundt dansevideoen av Trond Giske på Bar Vulkan, som VG i etterkant har beklaget dekningen gjentatte ganger og saken er endret flere ganger i ettertid.

Til TV2 går kvinnen i dansevideoen, Sofie (27), så langt som å si at deler av sitatet hennes i saken er oppdiktet. Mandag bekrefter Sofie til TV2 at hun klager VG inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU).

«Vært tilgjengelige for ledelsen»

Konsekvensene av saken er at journalisten som skrev saken, Lars Joakim Skarvøy, har blitt enig med VG at han tar seks måneders permisjon med lønn.

VG-journalistene Marie Melgård og Eirik Mosveen hadde også byline på artikkelen. Heller ikke de to har fått jobbe som normalt etter Giske-saken. Marie Melgård og Eirik Mosveen har nemlig ikke hatt byline i VG siden 19. mars. Melgård og Mosveen er heller ikke til stede på Arbeiderpartiets landsmøte denne helgen.

Tidligere leder i Norsk Presseforbund: – Jeg er ikke i tvil om at VG selv ville forlangt en annen leder sitt hode

Tora Bakke Håndlykken, nyhetsredaktør i VG, forteller at Marie Melgård og Eirik Mosveen, har vært tilgjengelige for ledelsen i forbindelse med gjennomgangen av saken og utarbeidelse av rapporten etter den 19. mars.

«Nå er Eirik Mosveen på jobb på VG-huset og Marie Melgård har fri» skriver Håndlykken i en tekstmelding til Dagsavisen fredag.

Melgård viser til svaret fra Håndlykken.

Marie Melgård er reporter i VG. Arkivfoto.

«Godt tidspunkt for å returnere til Dagsorden»

Mosveen svarer følgende i en tekstmelding til Dagsavisen fredag om hvorfor han ikke har jobbet med egne saker i VG etter 19. mars: «Jeg har returnert til den avdelingen i VG der jeg egentlig er ansatt, Dagsorden, og er i gang med nye saker der som er spennende.»

Han var midlertidig utlånt fra Dagsorden-avdelingen til nyhetsavdelingens politikkgruppe i VG.

«Jeg ble bedt av ledelsen om å bistå politisk ni dager før Stortingsvalget i 2017. Så har det hele tiden vært meningen å returnere, men politikken har vært så begivenhetsrik at det ikke har blitt noe av før nå. Selv om jeg står oppført meg byline på denne saken, har jeg selv ikke jobbet noe med den. Uansett var dette et godt tidspunkt for å returnere til Dagsorden.»

Marie Melgård har ikke svart på Dagsavisens spørsmål om hun skal fortsette å jobbe i politisk avdeling.

