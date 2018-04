Giske er Aps mann i TV-debatt

Innenriks



Avgått nestleder Trond Giske fronter Arbeiderpartiet på nytt når han torsdag kveld diskuterer kirkepolitikk i en direktesendt debatt på NRK.

Det er første gang siden sykmeldingen og metoo-varslene mot ham at Giske deltar i en rikspolitisk TV-debatt, melder NRK.

– Jeg er overrasket over at Giske gjør dette allerede nå. Jeg opplever at han har holdt en lav profil i offentligheten, og ikke ønsket mye medieoppmerksomhet, sier Adresseavisens politiske kommentator Tone Sofie Aglen til NRK.

I debatten møter han Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og Jon Helgheim (Frp) for å diskutere kirkepolitikk i Vår Frue kirke i Trondheim.

Etter at han vendte tilbake som stortingsrepresentant etter sykmelding 7. februar, har Giske ifølge NRK bare deltatt i én debatt i stortingssalen. Det skjedde onsdag da han stilte eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) spørsmål om finansiering av Frivillighetssentralen i spørretimen.

– Han har brukt desto mer tid på grasrota, sier Aglen. I februar deltok han for eksempel under stiftelsesmøtet til Orkland Ap og 1. mai skal han tale i Verdal.

Trond Giske har ikke svart på NRKs henvendelser om saken. NTB har så langt heller ikke lyktes i å få en kommentar fra Ap-ledelsen til Giskes deltakelse i programmet.

(NTB)