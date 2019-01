– Direktørene i Helse Sør-Øst må sette hensynet til innbyggerne foran administrerende direktør for OUS, Bjørn Eriksteins prestisjeprosjekt. Et samlet fagmiljø og alle de ansattes organisasjoner roper varsku mot gigantomaniplanene for et nytt sykehus på Gaustad. Det vil bli ekstremt mye dyrere, og rasere viktige fagmiljøer på Ullevål med Norges kanskje beste traumeavdeling som er viktig for befolkningen i hele Sør-Norge ved katastrofer og ulykker, sier Rødt-leder og stortingsrepresentant, Bjørnar Moxnes til Dagsavisen.

– Dypt uforsvarlig

Han fremhever at Ullevål i dag har Nord-Europas største sykehustomt med god plass til utbygging som allerde er regulert for sykehusdrift. Han mener derfor at OUS-direktørene og styret i HSØ må sørge for en skikkelig utredning av Ullevåltomta.

– Dette er ennå ikke gjort. I forslaget vi har fremmet i Stortinget sammen med SV og Senterpartiet, krever vi at dagens planer stilles i bero i påvente av en utredning av mulighetene på Ullevål. På Gaustad vil man måtte bygge blokker på over 70 meter for å få presset inn sykehuset på alt for liten plass, sier Moxnes, som mener dette er en svært dårlig løsning.

– Særlig av hensyn til de aller minste. Man legger altså opp til å skulle transportere de aller sykeste nyfødte fra Aker til Rikshospitalet på Gaustad i sykebil, mens fagfolk fortviler. Det er dypt uforsvarlig og helt hjerteskjærende. Så nå må de ta til vettet og la hensynet til befolkningen gå foran OUS-direktør Eriksteins prestisjeprosjekt. Det er på overtid.

– Ber Ap ta til vettet

Moxnes mener videre at Arbeiderpartiet svikter byens befolkning i noen av de sosioøkonomisk mest sårbare områdene:

– Jeg er sjokkert over Raymond Johansen og Oslo Ap i denne saken. De har stilt seg side om side med helsebyråkratene mot oslobefolkninga. I bystyret har de stemt mot vårt forslag om å stanse nedleggelsen av Ullevål og få utredet mulighetene der. Så får vi nå avslørt at med Eriksteins planer så vil det ikke bli plass til hele Groruddalen på Aker som var en forutsetning. Det blir rett og slett for liten plass når man legger ned Ullevål. Her må Raymond Johansen ta til vettet, sier Rødt-lederen og legger til:

– Jeg har hørt at argumentet fra Oslo Ap er at vi må stole på staten; vel, det var den samme staten som vedtok å legge ned Aker sykehus som var en gigantisk feil som måtte reverseres i etterkant. Vi må heller lytte til befolkningen og fagmiljøene enn disse helsebyråkratene, sier Bjørnar Moxnes til Dagsavisen.

Det har ikke lykkes Dagsavisen å få en kommentar fra Raymond Johansen til saken.