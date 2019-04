Ghulam (42) var beryktet gjengleder i Oslo: – Nå vil jeg gi noe tilbake

Av: Steffen Zachariassen/ABC Nyheter

– Jeg ønsker ikke at noen skal gå i mine fotspor.

Ordene tilhører Ghulam Abbas, mannen som i flere år var en ledende skikkelse i B-gjengen.

På midten av 2000-tallet ble gjengen sett på som Oslos største kriminelle nettverk. I sentrum av det hele sto Abbas.

Etter en skyteepisode på Aker Brygge i 2006 startet for alvor politiets offensiv mot gjengmiljøet. Deretter fikk ikke den beryktede gjengen fred. De ble nærmest fotfulgt at politiet - dag og natt.

– Det var slitsomt. Skytingen skulle aldri ha skjedd, i hvert fall ikke der det var uskyldige mennesker til stede. Jeg tror det forandret veldig mye, sier Abbas som selv ikke var til stede under skytingen, til ABC Nyheter.

Kallenavnet B-gjengen

Helt siden 90-tallet hadde en vennegjeng vokst seg stadig større og utviklet seg til å bli en kriminell gruppe i hovedstadens underverden. Mot slutten av 90-tallet fikk grupperingen navnet «B-gjengen» i pressen. I de kommende årene skulle gjengmedlemmene i tur og orden bli dømt for grov vold, narkotikakriminalitet, drap, utpressing og hvitvasking.

I 2007 startet Oslo-politiet derfor en storstilt aksjon mot Abbas og hans brødre, kalt «Operasjon Nemesis». Aksjonen hadde ett mål for øye: ta pengene.

To år senere ble Abbas og en rekke familiemedlemmer dømt til flere års fengsel for organisert kriminalitet etter eiendomsspekulasjoner i Natal i Brasil.

– Dommen ble vendepunktet for meg. Jeg så at det gikk ut over uskyldige. Da måtte jeg ta et valg. Det er ikke riktig at andre skal lide for mine handlinger, så jeg måtte ta ansvar, sier han.

Valget var å bryte med det gamle miljøet - legge kriminaliteten på hylla.

Veien tilbake

Etter å ha sonet ferdig dommen på fem og et halvt år var det ikke bare enkelt for 42-åringen. I flere år søkte han på flere forskjellige jobber.

Ofte hørte han aldri noe etter at søknaden var sendt. Andre var skeptiske til mannen som i mediene hadde fått kallenavnet «Gudfaren».

– Jeg tenker at det er helt forferdelig. Man har jo egentlig gjort opp for seg når man har sonet straffen, sier han.

Redningen

Redningen skulle imidlertid vise seg å ligge i lokalmiljøet. Hver gang Abbas møtte Rune Gjelberg (40), prosjektkoordinator i Furuset IF, spurte han om jobb.

– Vi møttes her og der. Abbas var frempå og spurte: «Gi meg en sjanse. Jeg ønsker å jobbe med barn og ungdom». Han viste interesse for å bidra, sier Gjelberg til ABC Nyheter.

Den tidligere gjenglederen ville jobbe med ungdommer.

(Saken fortsetter under bildet)

I desember 2017 ble en person knivstukket på Furuset i Oslo. Foto: Audun Braastad/NTB scanpix

En dramatisk hendelse i ungdomsmiljøet på Furuset i desember 2017 skulle bli den utløsende faktoren. En ung mann ble knivstukket flere ganger utenfor Furuset bibliotek og aktivitetssenter.

– Det var uro i miljøet og vi trengte noen med kontakter som en vanlig ungdomsarbeider ikke har. Da fant vi ut av tiden var inne. Det var en vinn-vinn-situasjon for oss, sier Gjelberg.

Dagbladet har tidligere omtalt 42-åringens vei tilbake i samfunnet.

I jobb

Abbas fikk en 80 prosent stilling som ungdomsarbeider i idrettslaget. Deler av jobben går ut på å «felte», hvilket betyr å være ute og snakke med ungdommene for å få med seg hva som skjer i miljøet.

Parallelt utdanner han seg i dag til ungdomsarbeider gjennom Furuset IFs eget utdanningsopplegg. Om et år er han ferdig utdannet.

– Det har vært kjempeviktig for meg å få en meningsfylt jobb. Jeg har alltid ønsket å jobbe med barn og ungdom. Jeg føler jeg har den erfaringen som trengs ettersom jeg selv har vært på gata, gjort mye dumt og tatt lærdom av det, sier han.

Holdt fortiden skjult

Den første tiden holdt de 42-åringens kriminelle fortid skjult for ungdommene - helt bevisst.

– Nå tror jeg de fleste vet hvem jeg er. Men da jeg begynte å jobbe her ble vi enige om at vi ikke skulle si hvem jeg var, slik at jeg heller kunne få kontakt med ungdommene på en normal måte.

42-åringen tror fortiden hans kan ha vært en «snakkis» blant ungdommene, men at han selv aldri hørte det.

– Jeg tror det var riktig å gjøre det på den måten, sier han.

Vil gi tilbake

Abbas, som selv droppet ut fra videregående skole, forklarer at han selv gjorde mange feil i ungdommen.

(Saken fortsetter under bildet).

Rune Gjelberg jobber som prosjektkoordinator i Furuset IF. Foto: Steffen Zachariassen / ABC Nyheter

– Det er vanlig at man gjør feil, men det er ikke alle som tar lærdom av det. Noen ganger trenger man litt hjelp og råd. Jeg føler faktisk at jeg kan gi noe tilbake til samfunnet – være med å bidra positivt, sier han.

Gjelberg mener Abbas er en stor ressurs å ha med på laget ettersom han kjenner til livet på gata.

– Han har en del verktøy i verktøykassa fra før av som vi ikke har. Han skal nå fylle opp resten av kassa med vanlige redskaper i forhold til ungdomsarbeid, sier han.

– Må ha noe å gjøre

Interessen for tradisjonelt frivillig arbeid er synkende i Bydel Alna, som i resten av Oslo. Furuset IF er imidlertid ikke bare en klubb for de som er med i den organiserte idretten.

De driver blant annet en ungdomsklubb. I tillegg driver de Alnaskolen som lærer ungdommer konflikthåndtering, kurs i førstehjelp, samt trenings- og aktivitetsledelse.

– Det er viktig med alle typer tilbud slik at ungdommene har steder å være. Et sted å gå til. Noe å gjøre. Holde dem opptatt. Det er når man vanker rundt og kjeder seg at det er lettere å finne på noe galt, sier Gjeldberg.

– Skremmende utvikling

Han har merket at det i ungdomsmiljøene i Oslo har hardnet seg til.

(Saken fortsetter under bildet).

Ghulam Abbas jobber i dag med barn og ungdommer i Oslo. Han håper å kunne hindre at andre gjør de samme feilene han gjorde i ungdommen. Foto: Steffen Zachariassen/ABC Nyheter

– Men heldigvis er det ganske rolig på Furuset, om man ser i forhold til andre steder i byen. Konflikter vil det alltid være, men vi merker at det virker å blusse opp i områder hvor ungdommene har færre tilbud.

Stadig yngre personer havner i belastede miljøer.

– Språkbruken er verre fra de er yngre. De har mindre respekt seg i mellom og i forhold til autoriteter. Man merker helt ned til barneskolen at det kan være konflikter og ulmende kriminalitet. Det er en skremmende utvikling, sier han.

Siste lovbrudd

Den tidligere gjenglederen har et klart budskap til ungdommer som flørter med de kriminelle miljøene i hovedstaden:

– Prøv å tenk, du blir voksen en gang. Du kan få ting på rullebladet og angre, sier han.

Abbas håper å kunne bruke sine egne erfaringer til å hindre at ungdommer lar seg rekruttere til kriminalitet.

– Jeg ønsker ikke at noen skal gå i mine fotspor. Det er derfor jeg gjør dette.

– Har du begått ditt siste lovbrudd?

– Det har jeg. Det siste lovbrudd er så lenge siden at jeg ikke husker det en gang, sier han.

