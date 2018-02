Innenriks

Torsdag fant bonde Kurt Solheim 24 sauekadaver etter at gaupa hadde vært på besøk på gården hans, skriver Nordlys. Etter angrepet på Solheim gård ble det utstedt fellingstillatelse på gaupa.

Ved 14-tida fredag meldte jaktlaget at de hadde klart å felle dyret. Den hadde tilhold i et skogholt ved gården der den tok to sauer natt til fredag. De to gårdene som har hatt besøk av gaupa, ligger 3 kilometer fra hverandre. På den siste gården var altså gaupa inne i selve fjøset for å ta dyrene.

– Gaupene kan gå ganske nært bygninger hvis det går sau ute, men det er veldig sjelden at de går inn i bygninger, sier seniorrådgiver og veterinær i Mattilsynet, Berit Gjerstad til NRK.

Kurt Solheim forteller at gaupa ble drept av det første av to skudd.

Skadefellingsleder Olaf Opgård forteller at de var fire personer i jaktlaget.

– Vi hadde mistanke om at gaupa hadde lagt seg i et skogholt bare noen hundre meter fra der de to sauene var tatt. Vi brukte en del tid på å analysere hvor gaupa ville komme ut og satte opp jaktposter. Så lot vi de to som hadde mistet dyr, gå inn og få gaupa til å røre seg. Gaupa kom så ut ved en av jaktpostene, og ble skutt, sier Opgård til Nordlys.

Han forteller at gaupa veide akkurat 20 kilo. Det er snakk om et hanndyr.

Nå skal gaupa kjøres til Lyngseidet og leveres til Statens Naturoppsyn.

NTB