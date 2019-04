Det er hektisk aktivitet midt i den ellers ganske folketomme messehallen på Lillestrøm. Rundt 20 unge mennesker graver, koster og setter ned planter rundt den hellebelagte hagen som er anlagt på betonggulvet.

Ungdommene kommer fra hele østlandsområdet. De er her i regi av NAML, bransjeorganisasjonen for anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører, og bygger det som trolig vil være den mest imponerende standen på Hagemessen i Lillestrøm denne helgen.

– Vi er her for å rekruttere flere til faget, sier Karsten Totland Raddatz, styreleder i NAML Øst.

Behovet for anleggsgartnere er nemlig stort, i nåtid og framtid. Så stort at bransjen gir garanti om læreplass for elevene i tre fylker allerede. Oslo er neste fylke ut, til høsten.

Les også: - Jeg søkte lærlingplass på 15 steder i sommer, og fikk ikke tilbud noe sted

Garanterer lærekontrakt

Dagsavisen skrev mandag om et forslag fra EL og IT-forbundet om at alle bygg- og anleggsprosjekter som mottar støtte fra det offentlige, må utføres av bedrifter som tar inn lærlinger. Det stilles allerede krav til bruk av lærlinger for bedrifter som skal få være med å bygge offentlige bygg.

Forslaget skal avhjelpe situasjonen for de mange tusen som står uten lærlingplass etter endt yrkesfaglig utdanning, argumenterer EL og IT forbundet.

NAML har allerede tatt et mer radikalt steg: Anleggsgartnerelever i Hordaland, Aust-Agder og Vestfold er garantert læreplass etter fullført yrkesfagutdanning.

NAML har skrevet det de kaller «samfunnskontrakter» med videregående skoler i de tre fylkene. I løpet av året skal en lignende kontrakt skrives med Stovner VGS i Oslo.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Avtaler i boks for 2020

Et av målene med samfunnskontrakten, ved siden av de mer åpenbare som å gi elevene en trygghet og bransjen stabilitet, er å øke rekrutteringen.

Det er for få som ser på anleggsgartner som en mulig yrkesvei, og bransjen skriker etter påfyll.

Fabian Karlsen og Henrik Fager, som begge går på VG1 på Kjelle videregående, er blant dem som har valgt denne yrkesveien. Eller?

– Jeg tror jeg blir maskinentreprenør til slutt, sier Fager.

– Jeg skal bli anleggsgartner, lover Karlsen.

Kjelle, som ligger i Akershus, er ikke blant skolene som har samfunnskontrakt. Både Fabien Karlsen og Henrik Fager har likevel allerede gode kontakter med bransjen, og konkrete samtaler med ulike bedrifter om lærekontrakt høsten 2020.

Les også: Valgte å bli helsefagarbeider etter pappas død

– Fylkenes ansvar

Flere bransjer har lekt med tanken om en lignende samfunnskontrakt. Problemet i større bransjer er at det er vanskelig for næringen å garantere alle lærekontrakt så lenge de ikke har noen påvirkning på hvor mange som kommer inn på yrkeslinjen i sitt fag.

Statssekretær Tor Erlend Skaug i Kunnskapsdepartementet besøkte NAML og skoleelevene under byggingen av standen. Han roser bransjen for initiativet, og mener andre bransjer kan lære av anleggsgartnerne.

– Det er viktig å rekruttere flere inn på yrkesfag, og vi ser at har lykkes godt med det de siste årene. Slike tiltak som det vi har hørt om her i dag, bidrar til satsingen på yrkesfagene, sier han.

Skaug vil ikke gå inn på om regjeringen kan gjøre noe for å hjelpe større bransjer med å gjøre det enklere å gi løfter om lærekontrakter.

– Det er fylkene som har ansvaret for videregående opplæring. Som vi har sett her i dag: Det er fullt mulig å få til et godt samarbeid mellom fylker og bransjene, sier Tor Erlend Skaug.

Fortsatt mange uten lærlingplass i norge

* 21.706 lærlinger fikk godkjent lærekontrakt i fjor, 74 prosent av søkerne. Det er høyeste målte andel siden Utdanningsdirektor­a­­­tet startet målinger i 2011 – men fortsatt står flere tusen elever uten lærlingplass.

* NAML (Norske anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører) har opprettet «samfunnskontrakter» som sikrer anleggsgartnerelever læreplass etter fullført yrkesfagutdanning.

* Ordningen finnes i tre fylker: Hordaland, Vestfold og Aust-Agder. Oslo kommer på plass til høsten.

Kilde: udir.no