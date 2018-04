Går mot flertall på Stortinget for å kreve åpenhet om kundelister

Innenriks

Det tar omtrent fem minutter å gå fra lokalene til kommunikasjonsbyrået First House i Oslo sentrum til Slottet.

Den veien gikk Tor Mikkel Wara onsdag ettermiddag, til et ekstraordinært møte i statsråd, der han ble utnevnt til ny Frp-justisminister i Solberg-regjeringen.

Wara har jobbet som lobbyist og rådgiver i kommunikasjonsbransjen siden 1994, og har siden 2010 vært partner i First House. Byrået opererer med hemmelige kundelister.

Fra Stortinget kommer det nå krav om at Wara må være åpen om hvem han har jobbet for.

– Dersom Wara ikke kan legge fram kundelistene sine, så synes jeg han bør takke nei til å bli statsråd, sier Senterparti-veteran Per Olaf Lundteigen til Dagsavisen.

Ap, Sp, Rødt, MDG og Venstre sender nå positive signaler om å støtte et SV-forslag om en opplysningsplikt for statsråder.

KrF sitter enn så lenge på gjerdet.

– Helt uholdbart

Torgeir Knag Fylkesnes, som sitter i kontrollkomiteen for SV, mener i utgangspunktet at Wara må legge fram kundelistene sine før han fatter sin første beslutning som statsråd.

– Det spesielle er at i denne bransjen jobber man i stor grad med skjulte kundelister og skjulte oppdrag. Vårt forslag går ut på åpenhet om begge deler.

Et forslag fra SV om en opplysningsplikt for statsråder og statssekretærer ligger akkurat nå til behandling i Stortinget. I forslaget heter det at de plikter å «registrere sine tidligere oppdragsgivere og oppdragenes innhold der vedkommende har arbeidet med å fremme politiske eller næringsmessige interesser», og plikten gjelder for de to siste årene før tiltredelse.

– For Stortinget vil det være helt uholdbart ikke å vite om det ligger skjulte økonomiske interesser bak beslutninger som fattes, sier Fylkesnes.

Det er presidentskapet på Stortinget som behandler forslaget. Venstres mann i presidentskapet, Abid Raja, skriver i en tekstmelding til Dagsavisen:

«Vi i V er for åpenhet og for lobbyregister. Det konkrete forslaget har vi ikke diskutert i partiet, men normalt er vi for, og signalet fra meg er positivt».

Magne Rommetveit (Ap) og Nils T. Bjørke (Sp) er begge positivt innstilt på å støtte SV-forslaget.

– Jeg vil avvente behandlingen, men det er godt mulig vi støtter forslaget, sier Rommetveit.

– I utgangspunktet er vi positive til å være med, sier Bjørke, som legger til:

– Og jeg vil forvente at når statsministeren henter en ny statsråd fra First House, så sørger hun for åpenhet og at ting er på plass.

Wara forsvarte Listhaug

Wara er nemlig ikke den første Frp-overgangen fra First House til Erna Solbergs regjering. Sylvi Listhaug kom den samme veien da hun ble landbruks- og matminister i 2013.

Og da ble det bråk.

Listhaug nektet å opplyse om hvilke kunder hun hadde jobbet for i First House, og byrået nektet å legge fram kundelistene. En av hennes fremste våpendragere da var nettopp Wara.

Den gangen var Lundteigen en av forkjemperne for åpenhet om First House-Listhaugs kundelister, sammen med blant andre daværende leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Martin Kolberg.

– Problemet oppstår i det øyeblikket en av de ansatte blir utnevnt til statsråd, og ikke kan fortelle hva hun har gjort i First House. Dette er ikke mulig å leve med for politikken, sa Kolberg i en NRK-debatt med nettopp Wara, som var sendt ut av First House for å forsvare hemmelighold.

Wara viste til at First House har gitt sine kunder et løfte om hemmelighold, og han svarte Kolberg at det var en selvfølge at Listhaug holdt løftet om å ikke fortelle hvilke kunder hun har jobbet med.

– Dette er den private sfæren, og der er et ord et ord, sa Wara, som mente at bråket rundt Listhaug var et resultat av en politisk kampanje.

Når Wara nå er statsråd og skal kontrolleres av Stortinget, kan det imidlertid være at hans tidligere løfter til hemmelige kunder må revurderes.

First House har i dag lagt ut en oversikt på sine hjemmesider over kunder Wara har hatt de siste 12 måneder. Listen inneholder imidlertid bare navn på kunder som har gitt tillatelse til at kundeforholdet blir offentliggjort.

– Et demokratisk problem

Sps Lundteigen mener hemmelighold er et demokratisk problem, og at utviklingen i kommunikasjonsbransjen de senere årene bare forsterker kravet om åpenhet.

– Vi hadde en stor debatt om Listhaug. Og Wara har hatt en mye lengre karriere i bransjen enn henne. Vi ser hvordan slike selskaper, som First House, er stadig viktigere i å forme opinionen. Da burde det være selvsagt at han kan fortelle åpent om dilemmaer knyttet til habilitet og inhabilitet som han kommer i når han blir en del av regjeringen, sier Lundteigen.

