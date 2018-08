Fylkesvaraordfører går fra KrF til Høyre

Innenriks

Kårbø har bestemt seg for å takke nei til gjenvalg i KrF etter 23 års tjeneste i partiet, melder NRK søndag.

– KrF bør gå inn i dagens regjering. Jeg har ikke et ønske om å ta et oppgjør med KrF, som jeg har vært medlem av lenge og er glad i, men det er et alvorlig varsel at man nasjonalt ikke har klart å legge en strategi som gjør at man klarer å holde på mannskapet, sier Kårbø til kanalen om avgjørelsen.

Kårbø har tatt kontakt med Høyre og opplyst om han er motivert for å stille på deres fylkestingsliste ved neste valg. Hvilken plassering han kan oppnå på denne listen, er imidlertid uvisst.

– Dette blir naturlig nok et tema som nominasjonskomiteen vil diskutere. Kårbø er en dyktig politiker, og vi setter pris på dyktige kandidater på listen vår, sier leder Nils Marton Aadland i nominasjonskomiteen i Vestland Høyre

Kårbø er ikke den første profilerte Krf-politikeren i Hordaland som har meldt seg ut av partiet. I mars meldte varaordfører i Bergen, Marita Moltu, seg ut av KrF og inn i partiet De kristne.

(NTB)