Slik reagerer SV-politikeren på uttalelser som Frps Jon Engen-Helgheim kom med til Dagsavisen fredag.

– Det er ikke noe motsetningsforhold mellom å ta vare på fri ferdsel og uberørt natur, og det å gi kommunene mulighet til utbygging i strandsonen, uttalte han i en sak om nedbyggingen av strandsonen.

Potensiell tilgjengelig strandsone per innbygger i Oslo, var 1,8 kvadratmeter ved inngangen av året. I Engen-Helgheims hjemby, Drammen, hadde hver innbygger potensiell tilgang til 5,6 kvadratmeter strandsone på samme tidspunkt.

– En fantastisk god forvaltning av disse arealene, mener Helgheim.

Les også: Kun ett badehåndkle med strand til hver, likevel sier lokale Frp-ere nei til byggeforbud

– Jubler kritikkløst

Norsk Friluftsliv er av en helt annen oppfatning, og frykter videre nedbygging av strandsonen, blant annet fordi kun 18 prosent av Frps toppkandidater til kommune- og fylkestingsvalget, vil opprettholde byggeforbudet i strandsonen. Dette går fram av en ny undersøkelse gjennomført av Norsk Friluftsliv.

Karin Andersen har allerede lite til overs for hvordan Frp opptrer i saker som gjelder bygging i strandsonen.

– Når utbyggerne får ja jubler Frp kritikkløst for å ikke ha grepet inn for å stoppe at natur og strandsone bygges ned. Det er usosialt og farlig naivt, sier Andersen.

– Vern av strandsone, natur, matjord og miljø må styrkes både nasjonalt og lokalt. Nedbygging gjør i de fleste tilfeller uopprettelig skade og vi ender til slutt opp med ingenting til folk flest og at eliten eier alle perlene.

I undersøkelsen til Norsk Friluftsliv, svarer 100 prosent av de spurte SV-politikerne at de vil opprettholde byggeforbudet i strandsonen.

– Dette blir viktig i lokalvalget nå som statens vilje og evne til å stoppe gale og uopprettelige vedtak er svekket, sier Andersen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Trengs mer kompetanse

Hun viser i den anledning til en rapport Riksrevisjonen la fram i januar, hvor regjeringen får kritikk for «innstramming av bruken av innsigelser i plansaker (fordi dette) kan svekke nasjonale hensyn».

Mens Engen-Helgheim mener «lokalpolitikerne er best egnet til å ta ansvaret» for strandsonen, tror Andersen det skorter på den nødvendige kunnskapen i kommunene.

– Det trengs mer kompetanse lokalt for å sikre nødvendig kompetanse på miljø, klima, strandsone og biologisk mangfold i kommunene, slik at lokalpolitikere får riktig og god faglig bakgrunn for vedtak og bli i stand til å ta vare på fellesverdier og natur, slår hun fast.

Les også: Båtfolket frykter boligbygging

– Forstår ikke

Jon Engen-Helgheim avviser blankt kritikken fra SV-politikeren.

– Dette viser bare at Karin Andersen og SV ikke forstår hvordan tingene fungerer i praksis, sier han.

– At våre politikere sier nei til en total byggestopp i forbudssonen er det mange grunner til. Blant annet at det allerede i dag er mange bygg her som trenger ombygging og oppussing, men dette hindres ofte i strandsonen, selv om det ikke er noen rasjonelle grunner for det. Andre steder er det uproblematisk å bygge fordi folk ikke ferdes der, og noen steder vil 100-metersonen være totalt umulig å følge, blant annet på bebygde øyer som bare er noen få hundre meter brede. Vårt poeng er at det er kommunene selv som er best til å bestemme hvor det kan bygges og hvor det ikke skal bygges. Våre politikere ønsker også å opprettholde urørt natur og fri ferdsel. I vårt langstrakte land med vår svært lange kystlinje, er dette fullt mulig å kombinere.