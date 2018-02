Innenriks

Av Aslak Bodahl

– Åpner vi for eggdonasjon i Norge, kan vi også få et kommersielt tilsnitt som i USA, og det vil legge et stort og unødvendig press på kvinner, sier Olaug Bollestad, helsepolitisk talsperson for KrF, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Kompliserte sider

I USA har fertilitetsklinikker tilbudt opptil 400.000 kroner for egg fra unge kvinner med utdanning fra de mest prestisjefylte universitetene. Det synes Bollestad er skremmende.

Derfor fulgte hun spent med da Høyres sentralstyremøte og nestleder Jan Tore Sanner mandag la fram prinsipprogram-komiteens forslag til hva partiet skal mene om bioteknologi. Et flertall på seks gikk imot å tillate eggdonasjon, mens et mindretall på tre sa ja.

– Det er positivt at flertallet sa nei. Når saken skal endelig avgjøres på partiets landsmøte, håper jeg på et likte klokt utfall, sier hun.

Oppstår et skille

KrF synes det er komplisert at et barn får flere mødre.

– Ved eggdonasjon beholder kvinnen som går gravid barnet selv. Hun blir biologisk mor, men ikke genetisk mor for barnet. Da oppstår det et skille, sier Bollestad, og legger til at egg- og sæddonasjon ikke kan sammenlignes.

– Sæddonasjon er noe som lar seg gjennomføre helt naturlig, mens et teknisk medisinsk inngrep må til ved eggdonasjon. Å ta ut egg er definitivt et større inngrep, understreker hun.

Frykt for surrogati

På sikt, hvis eggdonasjon blir tillat, er frykten hennes at grensene vil bli flyttet så langt at også surrogati blir tillat. Årsaken er at det ene kan åpne for det andre.

– Hvis det blir vanlig at eggceller kan flyttes fra én kvinne til en annen, vil også steget mot surrogati bli kort, mener Bollestad.

Over 20 europeiske land tillater eggdonasjon, deriblant Island, Finland, Sverige og Danmark. Alle de politiske partiene i Norge, bortsett fra KrF, Sp og Høyre, er for. Dermed er det flertall på Stortinget for å si ja til eggdonasjon uavhengig av Høyre lander på. (ANB)