Samtidig sier nær halvparten av de nybakte mødrene, at de er blitt oversett ved forfremmelser, fordi de har barn.

Global undersøkelse

Dette går fram av en global undersøkelse PwC lanserer i dag. Undersøkelsen omfatter 3.627 kvinner i 61 land, blant dem 130 kvinner fra Norge og Norden forøvrig, i alderen 28 til 40 år.

Eli Moe Helgesen er partner i PwC, sitter i selskapets konsernledelse og leder rådgivningsenheten Risk Advisory Services. Samtidig er hun trebarnsmor. De to første fikk hun da hun var i fasen for å bli leder.

– Har også norske kvinner grunn til å frykte at det å få barn kan gå ut over karrieren?

– Fram til nå har svaret på det vært «ja». Det er fortsatt lønnsforskjeller i Norge, og i noen bransjer er de betydelige. Det har vært mange tilfeller av at det å få barn kan få som konsekvens at karrieren settes på hold. Selv har jeg ikke opplevd dette. Ting ble lagt til rette for meg for å få det til. Nå begynner det å sige inn over flere virksomheter at de må ta tak i dette for å få de gode jentene til å bli, svarer Helgesen.

– Stift familie

– Så du er optimistisk med tanke på tiden framover. Hva er da ditt råd til unge kvinner?

– De skal selvfølgelig stifte familie, og ikke sette karrieren foran det. Det er mulig å få til begge deler. Ikke tenk at en god mor er en hjemmeværende mor, svarer Helgesen.

Hun understreker videre at også fedrene må ta ansvar for at mødrene skal lykkes med å kombinere yrkeskarriere og familieliv, for eksempel ved å være hjemme fra jobb med sykt barn.

– Velg en klok og raus livsledsager, anbefaler Helgesen.

I går omtalte Dagsavisen SSB-tall som viser at fruktbarheten i Norge aldri har vært lavere. På 1970-tallet fødte kvinner i Norge i gjennomsnitt opp mot 2,13 barn hver, mot 1,62 barn nå.