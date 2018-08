Frps midlertidige nestlederkabal legges mandag

Innenriks

I tillegg blir Sylvi Listhaug etter alt å dømme konstituert som nestleder etter at Per Sandberg ga seg både som fiskeriminister og første nestleder som følge av bråket etter Iran-ferien i sommer.

Solvik-Olsen kunngjorde torsdag at han går av som samferdselsminister for å bli med kona og barna til USA. Overfor Dagbladet gir han uttrykk for at han kan tenke seg å fortsette, men lar det være opp til sentralstyret.

Agder Frp var raskt på banen og foreslår Mandal-ordfører Alf Erik Andersen som fungerende nestleder i partiet, melder Fædrelandsvennen. Andersen sitter i sentralstyret, og en midlertidig nestleder må velges blant dem som har en plass her.

Sentralstyremedlem og tidligere statssekretær Ronny Berg sier spørsmålet om Solvik-Olsen skal erstattes, må drøftes på møtet mandag.

– Spørsmålet er om han blir borte i månedsvis eller om han er tilgjengelig for partiet. Hvis Ketil skal være borte ett år, kan det være greit å få inn en fungerende nestleder, sier han.

Sentrale folk bortreist

Berg er imidlertid en av minst tre sentralstyremedlemmer som har meldt forfall til mandagens møte, og dermed blir det mange vararepresentanter som får si sin mening når nestlederkabalen skal legges:

Stortingsrepresentantene Helge André Njåstad og Hans Andreas Limi er begge på reise og har derfor meldt forfall. Dessuten skal Sandbergs plass fylles av en vara.

Det er ikke nødvendigvis slik at Solvik-Olsen må skiftes ut. Kilder i partiet sier til NTB at det er sannsynlig at han kan få fortsette i vervet. Den avtroppende statsråden framholdes som en populær politiker med stor arbeidskapasitet.

Det er ikke ideelt å ha en nestleder som oppholder seg utenlands mens partiet forbereder lokalvalgkampen, men det er heller ikke uproblematisk at partileder Siv Jensen skulle få to ferske og midlertidige nestledere ved sin side, påpekes det.

– Kan fortsette

Stortingsrepresentant Njåstad sier han ikke har sterke meninger i spørsmålet om Solvik-Olsen bør fortsette som nestleder ettersom han ikke skal delta på møtet mandag.

Han vil imidlertid ikke avvise at det er mulig for Solvik-Olsen å fortsette. Njåstad sier han ikke bekymrer seg over at partiet mister flere sentrale statsråder i løpet av kort tid.

– Det er alltid synd å miste dyktige statsråder, men vi har vist at vi har evne til å erstatte dem med nye dyktige folk, sier Njåstad.

Solvik-Olsen understreker overfor Dagbladet at han ikke tar farvel med politikken og at han kan stille seg til disposisjon for valg til Stortinget i 2021 igjen. På Frps hjemmeside sier Solvik-Olsen at han er klar for å delta allerede i neste års lokalvalgkamp.

Rogalendingen utelukker ikke at han stiller til gjenvalg på Frp-landsmøtet i mai neste år.

– Jeg er glad for de mulighetene jeg får. Men jeg har vært med på så mye at om det er andre kandidater som har mer å bidra med, har jeg ikke noe problem med å tre til side heller, sier Solvik-Olsen til VG.

(NTB)