Frp vil nekte flyktninger på sosialhjelp å sende penger til utlandet

Tall Nettavisen har fått fra Skatteetaten viser at privatpersoner fra blant annet Somalia, Pakistan og Filippinene i første halvdel av 2019 sendte ut henholdsvis 280, 219 og 86 millioner kroner.

– Vi vet ikke om det er de samme personene som mottar sosialhjelp, som sender penger ut av landet. Men tallene viser at det er grunn til å spørre seg om det er en sammenheng, sier Jensen.

42 prosent av innvandrere fra Somalia mottar sosialhjelp, ifølge Nettavisen, men gruppen er også den som sender mest penger ut av landet. Jensen mener de nye tallene gir grunnlag for å tenke nytt. Finansministeren ser for seg et system hvor sosialhjelpsmottakere skriver under på en avtale når de får sosialhjelp, og at Nav Kontroll følger opp med stikkprøver.

– Vi må sikre at pengene brukes til det formålet det er tiltenkt. Sosialhjelpen er et sikkerhetsnett som skal sikre livsoppholdet til mottakeren, sier Jensen.

