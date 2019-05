Frp vil innføre flyktningstopp for norske «gettoer»

VG omtalte først at Frp i sin nye rapport om innvandring og integrering går inn for å innføre flyktningstopp til sju kommuner partiet mener har for høy andel ikke-vestlige innvandrere.

I sin tale til de fremmøtte på Strømø torg i Drammen sa hun at dette er fordi partiet vil unngå «svenske tilstander».

– Det betyr at det ikke skal bosettes flere flyktninger i Drammen, sa hun til applaus fra de frammøtte.

Frp har kartlagt andelen innvandrere i Oslo og mener at Rommen, Haugenstua, Furuset og Fossum ville blitt definert som gettoer i Danmark.

Ifølge Listhaug har 67 prosent av beboerne på Rommen innvandrerbakgrunn, mens andelen på Haugenstua, Furuset og Fossum er henholdsvis 66, 63 og 63 prosent.

– En rekke andre områder nærmer seg og om få år vil et område med 100 000 innbyggere nå grensen for hva danskene definerer som getto. Vi vil derfor fremme tre konkrete forslag til tiltak, sier Listhaug til avisa.

Nå vil hun at kommuner som har 15 prosent eller høyere andel ikke skal bosette flere flyktninger.

Gjør de det, vil de ifølge henne ikke få «en krone i støtte» fra Staten.