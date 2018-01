Innenriks

Av Aslak Bodahl, ANB

– Vi vil vurdere å støtte kravet fra Frp om strengere krav til språk, men kun hvis det gis mer og bedre norskopplæring enn i dag, sier Nicholas Wilkinson, stortingsrepresentant for SV, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Bakgrunnen er at Frp nå vil at norske kommuner skal stille strengere krav til å snakke norsk for alle som ønsker å jobbe i barnehage, skole og eldreomsorg. Partiet ønsker å sikre en god nok standard, kvalitet og sikkerhet på ansatte som skal passe barn i barnehage, lære opp barn og unge i grunnskolen og pleie eldre og syke.

– Vi støtter utgangspunktet og det som ligger i grunnforslaget, men Frp hever samtidig terskelen for å komme inn i arbeidslivet. Partiet stiller krav til norskkunnskap samtidig som det kuttes i norskopplæringen. Det er dårlig politikk både for Norge og dem som kommer til landet, mener Wilkinson.

Stige til arbeidslivet

Samtidig som SV vil sørge for at eldre både blir forstått og forstår personer som bidrar med stell på et soverom, ønsker partiet også å gi folk en stige inn i arbeidslivet. Wilkinson viser til at SV i Oslo gir fire millioner kroner over to år til ansatte som trenger norskopplæring.

– Vi gir flere og bedre muligheter for at alle i barnehage, skole og eldreomsorg kan snakke sammen, sier SV-politikeren.

SV har bedt innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) om å lage bedre språktester for folk som skal i jobb, men venter ennå på et svar et halvt år etter. Wilkinson savner også en forbedring av introduksjonsprogrammet for flyktninger, familiegjenforente og personer med opphold på humanitært grunnlag.

– Det gjøres flere endringer med introduksjonsprogrammet enn noen gang. Asylsøkere kommer mye tidligere inn i mottaksfasen og skal raskest mulig ut i arbeid, sier Frps innvandringspolitiske talsperson, Jon Engen-Helgheim, til ANB.

– Vi kutter dessuten i norskopplæringen til personer som sannsynligvis skal ut av landet, ikke til de som sannsynligvis skal bli værende, føyer han til.

Skeptiske partier

Både KrF og Høyre er skeptiske til å «tre statlige regler over hodet til kommunene». Det er kun tre eller fire kommuner som har et språkkrav i dag.

– Jeg skjønner ikke logikken til Høyre med å ha språkkrav i barnehage, men ikke i skole og eldreomsorg. Hensynet til kvaliteten på tjenestene er viktigere enn Høyres ideologi. Jeg regner med at vi har såpass ansvarlige politikere på Stortinget at dette forslaget får flertall, mener Engen-Helgheim. (ANB)