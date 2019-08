Frp-topp vil kaste ut SIAN-medlemmer og de som sprer hat

NTB-Gunnhild Hokholt Bjerve

Utvalgsleder Alf Erik Andersen er også sentralstyremedlem i Frp. Han tar nå til orde for å gå gjennom regelverket for å kunne sette grenser for Frp-medlemmers sympatier og medlemskap.

Søndag ba Andersen fylkeslaget i Viken om å sette i gang en ekskluderingsprosess mot partiets ordførerkandidat på Nesodden, John Brungot. Det skjedde etter at Filter Nyheter meldte at listetoppen var aktiv i Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) og hadde lagt ut Facebook-innlegg hvor han omtaler muslimer som «dødsfiender» og «barbarer».

– Det er først og fremst de ytringene han har delt på sosiale medier om muslimer og andre mennesker i samfunnet vårt, som er helt uakseptable. Og SIAN som organisasjon er ikke noe som vi ønsker å assosieres med overhode, sier Andersen til NTB.

– En oppjustering

Han forteller at partiet ikke har noe eksplisitt vedtak på at Frp-medlemmer ikke kan være tilsluttet SIAN. Men nå tar Andersen til orde for at organisasjonsutvalget bør gå gjennom regelverket for å se om det er behov for «en oppjustering».

– Det vil være helt naturlig at vi våre møter utover høsten gjør en vurdering av de ulike organisasjonene som måtte finnes og hva vi kan akseptere av medlemskap og sympatisører.

Han vil ikke gå nærmere inn på hvilke andre typer medlemskap eller tilknytning som kan være uforenlig med Frp-medlemskap, men utdyper:

– Det er der de sprer hatefulle ytringer som ikke er forenlige med vårt politiske syn eller vårt syn på mennesker, sier Andersen.

– Må ta signaler på alvor

Muslimhat kom høyt på agendaen i helgen fordi en ung mann åpnet ild i en moské i Bærum lørdag. Mannen skal i internettinnlegg ha hyllet mannen bak moskémassakren i Christchurch i New Zealand.

– Jeg syns det er en helt forferdelig handling som har skjedd i helgen. Det gjør at også vi må ta alle signaler på alvor og sørge for at vi skal være et seriøst parti, med seriøse folkevalgte og tillitsvalgte, sier Andersen.

Leder Liv Gustavsen i Viken Frp bekrefter at de har satt i gang en eksklusjonsprosess mot Brungot. Hun beklager at hun ikke har oppdaget Brungots innlegg tidligere.

– Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke har fulgt godt nok med på siden hans den siste tiden. Det beklager jeg, sier hun.

– Dette er noe vi tar sterkt avstand fra, fortsetter hun.

På spørsmål om hvorfor ikke andre i partiet har tipset fylkeslaget om Brungots nettinnlegg, svarer hun:

– Noen burde ha fanget det opp, sier hun.

– Veldig skuffet

– Jeg vil ikke si så mye annet enn at jeg er veldig skuffet over reaksjonen fra alle, ikke minst fra Frp, sier Brungot i en kort kommentar til NTB.

Han avslutter telefonsamtalen idet NTB forsøker å spørre om han kan bekrefte at han har lagt ut slike karakteristikker av muslimer.

Frp kan ikke fjerne Brungot fra valglisten. Dersom han blir valgt inn i kommunestyret etter at han eventuelt er ekskludert fra Frp, vil han sitte som uavhengig representant.