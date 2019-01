Av Kristian Skårdalsmo og Gunnhild Hokholt Bjerve

– Vedtektene våre åpner ikke for lukket votering på annet enn personvalg, sier Steffensen, som også sitter i partiets landsstyre, til NTB.

– I Frp er det et kjennetegn på folk at de sier det de mener, og står for det etterpå. Det vil jeg tror de vil gjøre denne gangen også. For meg er dette et ikke-tema, sier han om spørsmålet om hemmelig votering.

Flere Frp-topper i Oslo åpner overfor Dagbladet for en skriftlig og dermed hemmelig votering når Frps landsstyre skal godkjenne en ny plattform for en flertallsregjering.

– Jeg synes det er en selvfølge at det blir skriftlig votering, sier fylkesleder Tone Ims Larssen til avisen.

Også tidligere partileder Carl I. Hagen sier «det høres fornuftig ut» med en skriftlig votering. Han understreker imidlertid at han ikke har tatt stilling til spørsmålet, og viser til at det er gode argumenter mot skriftlig votering.

Forhandler videre

Regjeringsforhandlingene på Granavolden Gjæstgiveri er nå inne i sluttfasen, men det er foreløpig uklart når regjeringspartiene og KrF eventuelt blir enige om en ny plattform som kan presenteres for partienes organer.

Topplederne fra de fire partiene satt sammen i intense forhandlinger også mandag. Innvandringsspørsmål er angivelig de vanskeligste å enes om.

På forhånd ble det antydet at samtalene ville ta et par uker, men partiene klarte ikke å komme i mål slik at en avtale kunne legges fram for sentrale organer som planlagt mandag denne uken.

Nå antydes det at partienes landsstyrer vil bli kalt sammen onsdag, eller tidligst tirsdag kveld, for å ta stilling til en eventuell avtale.

Asyl og innvandring

Lite har lekket ut i mediene om hva som volder størst problemer. Men da forhandlingene startet, var Frp-leder Siv Jensen helt klar på at hennes parti måtte ha innstramminger i asyl- og innvandringspolitikken, mer til samferdsel og redusert skatte- og avgiftstrykk.

Men Venstre har denne gangen selskap av KrF i forhandlingene, noe som trolig gjør det vanskelig å få gjennomført innstramminger i asylpolitikken.

– Det vet vi at de ikke får, sa Unge Venstre-leder Sondre Hansmark da han møtte NTB på Granavolden sist uke.

Hvor mange?

– Spørsmålet er hvor mye man skal liberalisere, nå som KrF er blitt med. Jeg håper man legger seg på det FNs høykommissær ber oss om, som er 5.000 kvoteflyktninger.

Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim sier til NRK at det blir vanskelig å gå videre med en regjeringsplattform hvis ikke den inneholder innstramminger på innvandringsområdet. Men det kan løses på flere måter, presiserer han.

– Det er veldig mange aktuelle tiltak. Målsettingen må være at det totalt sett skal komme færre innvandrere. Det kan være alt fra et samlet tak på antall asylsøkere, kvoteflyktninger og familieinnvandrere til tiltak som fører til at det komme færre på familieinnvandring, sier Helgheim til NTB.

Utrede abort?

Andre vanskelige temaer i sluttfasen, skal være abort og alkoholpolitikk.

Ifølge NRK er det grunn til å tro at KrF vil få gjennomslag for et forbud mot såkalt tvillingabort, men at dette kanskje ikke er nok for det splittede partiet. Partiet har foreslått en offentlig utredning om abortloven samt målrettet innsats for å bekjempe fordommer mot Downs syndrom, ifølge Aftenposten.

Kilder i KrF ønsker også å reversere et punkt i den nåværende regjeringsplattformen, som går ut på at kommunene har større handlingsrom i spørsmål om skjenketider og utsalgssteder for alkohol.