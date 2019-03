Av Martin Huseby Jensen - ABC Nyheter

I forrige uke oppdaterte lederen i Stortingets utdanning- og forskningskomite, Roy Steffensen, Facebook-profilen sin.

Steffensen, som sitter på Stortinget for Rogaland Frp, skrev om at det ville vært fint om stortingsflertallet ikke hadde stemt imot Frps forslag om å frata terrorister statsborgerskapet - dersom de har dobbelt - som et virkemiddel nå da IS-terroristene vil hjem.

Det førte til at kommentarene sydet under posten. «Spreng Arbeiderpartiet til himmels!!» skriver en i kommentarfeltet.

«Måtte slette posten, det var flere stygge innlegg som dette. Helt utrolig. Tankeløse, idiotiske kommentarer som oppfordrer å sprenge et politiske parti i fillebiter. Hva i all verden feiler det folk som kommenterer slikt?» skriver Steffensen i en ny post.

Han er ikke første, og neppe den siste, som må slette innlegg i sosiale medier. Statsminister Erna Solberg bekreftet på fredag at hun måtte slette et innlegg på Facebook hvor hun uttrykte sympati med ofrene etter massedrapet på New Zealand før helgen.

«Dessverre ble jeg nødt til å slette statusen jeg la ut om den grusomme terroren som rammet New Zealand i natt. Det var fordi jeg ikke fikk slettet hatefulle meldinger, selv om vi forsøkte. Dessverre», skriver statsministeren.

Quislinger

Nettopp tonen i debatten i sosiale medier ble tema da kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner åpnet andre dagen av Høyres landsmøte sist lørdag.

– Dessverre har det blitt dagligdags å stemple andre som landsforrædere og quislinger. Og hver dag opplever mange, ikke minst barn og unge, hets og nedsettende kommentarer på nett, sa han til landsmøtet på Gardermoen.

I ettertid har statsråden blitt forelagt kommentarfeltet fra nettstedet Resett i kjølvannet av terroranslaget mot to moskeer i Christchurch som kostet minst 50 muslimer livet. De var samlet i moskeene til bønn.

– Det Resett slipper gjennom, det er skremmende. Det er farlig. Jeg blir fysisk dårlig av å lese det, sier Sanner til Dagbladet etter å lest kommentarene.

Han mener politiet burde ettergå flere av disse.

– Men det er også noen grenser i straffeloven. Det er ikke min oppgave å vurdere hva som er over den grensen. Men jeg mener absolutt at politiet bør se på dette kommentarfeltet, sier Sanner.

Hatretorikk

Tilbake til Steffensen, som også valgte å slette kommentaren.

«Dette er hatretorikk og oppgulp fra den dypeste pøl og forsøpler hele den politiske debatten. Ønsker vi virkelig kommentarfelt som dette? Jeg er målløs.» skriver han.

Til Dagbladet, som først omtalte saken, sier Steffensen at han modererer en del.

- Men i en travel hverdag og med innlegg som skaper stort engasjement kan kommentarer fort bli stående lenge, og kanskje ikke bli sett i det hele tatt. I en slik setting er det interessant å se hvilket ansvar vi har for det som kommenteres, for slik utviklingen er nå kan det fort bli til at politikere må kutte ut facebook-sidene sine og bli mindre tilgjengelig for folk, og det tror jeg egentlig ingen ønsker.

