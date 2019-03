Frp-politiker anmeldt for underslag – sier opp stortingsjobb

Ness Løvsjø er ordførerkandidat og gruppeleder for Porsgrunn Frp, men trekker seg nå midlertidig fra alle verv. Han sier også opp jobben han nylig fikk som rådgiver i partiets stortingsgruppe.

Årsaken er at han er anmeldt for underslag, skriver Telemarksavisa. Ness Løvsjø bekrefter opplysningene på sin egen Facebook-side:

«Det har i dag blitt kjent at jeg har begått en alvorlig feil i et tidligere arbeidsforhold. Dette er noe jeg beklager på det sterkeste. På grunn av situasjonen jeg har satt meg selv i har jeg valgt å søke permisjon fra mine folkevalgte og tillitsverv i partiet inntil videre. Jeg vil fremover jobbe hardt for å bygge opp igjen tillit både hos mine partifeller og hos mine nære og kjære. Beklager!»

Underslag

Ness Løvsjø har også sendt ut en pressemelding der det står at han ble sagt opp av Kiwi på grunn av et underslag på 30.000 kroner.

– Jeg har i mitt tidligere arbeidsforhold i Kiwi i januar blitt sagt opp på bakgrunn av underslag. Dette er noe jeg angrer sterkt på og som jeg gjerne skulle vært foruten. Saken er anmeldt av min tidligere arbeidsgiver og er under behandling av politiet i Grenland, skriver han.

Ness Løvsjø understreker også at han har tilbakebetalt beløpet til sin tidligere arbeidsgiver.

Skuffet fylkesleder

Fylkesleder i Vestfold og Telemark Frp, Frode Gaasland Hestnes, synes det er riktig av Ness Løvsjø å søke permisjon og trekke seg fra tillitsverv.

– Først og fremst synes vi det er beklagelig at han setter partiet i den situasjonen han gjør. Videre synes vi det er bra at han velger å være ærlig og legge alle kortene på bordet, sier Gaasland Hestnes til Dagbladet.

Partileder i Porsgrunn Frp, Nelly Olsen, sier i en pressemelding at det er fint at Ness Løvsjø er åpen om situasjonen sin.

– Dette er en meget trist og beklagelig sak for lokalpartiet og for Adrian, uttaler hun.