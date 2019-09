Frp-nestleder ferdig som ordfører

Fremskrittspartiets nestleder og tidligere statsråd Terje Søviknes blir ikke ordfører i den nye kommunen Bjørnafjorden.

Opposisjonspartiene i Bjørnafjorden satt i samtaler søndag ettermiddag og ble enige om at Trine Lindborg (Ap) blir ny ordfører og Harald Lekven (Sp) varaordfører, melder Bergens Tidende.

Søviknes har vært ordfører i Os, en av kommunene som inngår i nye Bjørnafjorden, i 20 år, men valget gikk ikke i Frp-veteranens favør. Frp ble riktignok største parti, men ville trengt støtte fra minst et annet parti i tillegg til Høyre for å få fortsette ved makten. Det har altså opposisjonen nå satt en stopper for.

– Jeg er selvsagt skuffet på vegne av en tredel av bjørnafjordingene som stemte på Frp, sier Søviknes til avisen.

Ser fram mot 2023

Han vet ikke hva han skal gjøre når Bjørnafjorden kommune blir opprettet ved årsskiftet, og han må overlate ordførerklubba til Trine Lindborg.

– Det har jeg ikke ofret en kalori på å tenke på. Det eneste som har vært på horisonten, har vært å vinne valget. Nå ble det ikke slik, og da får vi se hvilke andre muligheter som åpner seg, sier han.

Han ser samtidig fram mot valget i 2023:

– Vi gir oss ikke så lett. På en kveld som denne er det fristende å si at nå skal vi bygge laget og komme tilbake i 2023. Som Arnold Schwarzenegger ville sagt: I’ll be back.

– Mye til felles

Bjørnafjorden kommune skal styres av Ap, Sp, MDG og KrF den kommende perioden, mens SV går inn som støtteparti.

– Etter gode og grundige forhandlinger er vi klare til å ta Bjørnafjorden kommune i en ny retning. Vi står sammen om flere viktige enkeltsaker og har også svært mye til felles på sentrale områder som arealpolitikk, merdemokrati og ikke minst satsingen på gode primærtjenester til innbyggerne, heter det i en uttalelse fra de fem partiene.

