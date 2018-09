Innenriks

– Forslaget slik det er utformet, kan innebære at arbeidet i fellesnemnda stanses til absolutt alle oppgaver til de nye regionene er fordelt. Det kan etter mitt syn bli for lenge, fordi det kan komme noen oppgaver nå og flere senere, sier Limi til NTB.

Arbeidet med å slå sammen Østfold, Buskerud og Akershus til regionen Viken kan bli lagt på is i påvente av nye runder i Stortinget i høst.

Viken-regionen med 1,2 millioner innbyggere er den suverent mest folkerike i regionreformen. Nå utsettes etter alt å dømme arbeidet.

Fremskrittspartiets fylkespolitikere fra Østfold, Akershus og Buskerud skal mandag ta stilling til om de vil justere ordlyden på forslaget. Det er opprinnelig utarbeidet av SV med støtte fra Senterpartiet og muligens Fremskrittspartiet. Søndag sa Arbeiderpartiet i de tre fylkene at også de vil stemme for.

– Det tåpeligste er Viken

Dermed kan det være flertall i Vikens fellesnemnd som tirsdag skal stemme over et forslag fra SV, Sp og Frp om å stanse arbeidet inntil Stortinget i høst tar stilling til oppgavefordeling og inndeling.

– Har du fått kalde føtter?

– Helt klart ikke. Jeg var den første til å si at dersom Finnmark får frikort, så skal jammen også Viken ha det. Jeg synes hele regionreformen er latterlig, og det tåpeligste er Viken. Viken er uhensiktsmessig stort. Det blir så mye reising og så mange heltidspolitikere at en slik stor region ikke vil gi den rasjonaliseringen jeg hadde håpet på, sier Limi.

Snakke sammen

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum oppfordrer Frp lokalt og sentralt til å snakke sammen.

– Jeg forventer at de da kommer fram til bruk av tvang er en dårlig løsning inn i et lokalvalg. Denne reformen har ingen forankring, den er uklok og den gjør ting dårligere, sier Vedum til NTB.

Utsatt prosess

Kommunalminister Monica Mæland svarte selv med en SMS på NTBs henvendelse søndag:

– Stortinget har vedtatt en regionreform. Jeg oppfordrer fylkespolitikerne til å respektere Stortingets vedtak og videreføre det viktige arbeidet de er i gang med.

Hun utsatte nylig prosessen med å slå sammen Finnmark og Troms etter at Troms hadde bedt henne ta over arbeidet som følge av at Finnmark ikke vil velge representanter til fellesnemnda. Utsettelsen ble begrunnet med at Senterpartiet i høst vil fremme et forslag om å stanse sammenslåingen av Finnmark og Troms. (NTB)