– Det er ingen tvil om at våre folk der ute forventer et visst gjennomslag, og at seks år med Høyres bompengepolitikk for de store byene er nok. Men vi må ha litt is i magen og vente på hva Siv vil få ut av samtalene med de andre partilederne, sier Roy Steffensen til NTB.

Han leder Stortingets utdannings- og forskningskomité og møter i Frps landsstyre, som onsdag har ekstraordinært møte om bompengemisnøyen i partiet.

Frps stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen, som møter i landsstyret, sier partiet har levert mye på bompenger.

– Men organisasjonen er utålmodig og forventer større gjennomslag. Vi vil kjempe for det, sier hun til NTB.

– Det er mye i plattformen som er bra, som at kostnadsbesparelser skal komme bilistene til gode, og at nye veier blir bygd raskere og billigere enn planlagt. I henhold til plattformen skal vi også doble tilskuddet til nedbetaling av bompengegjeld.

– Kinkig situasjon

To Frp-fylkesledere fremholdt overfor NRK i helgen at de mener det er viktigere å bli kvitt bompenger enn å sitte i regjering.

Men både Venstre og KrF avviste mandag overfor NRK å tukle med regjeringsplattformen fra Granavollen for å kunne gi Frp en bompengeseier i håp om å dempe opprøret i partiet og trygge regjeringen.

FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud, som møter i landsstyret, fremholder at regjeringen styrer på plattformen, og at det må være utgangspunktet.

– Mitt utgangspunkt er at jeg har full tiltro til partiledelsen i denne saken, og til at de jobber til det beste for partiet. Dette er selvsagt en kinkig situasjon, men jeg ser fram til at landsstyret først og fremst skal få en orientering om tingenes tilstand, sier han til NTB.

Også samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) understreker at plattformen ligger fast.

– Den plattformen vi har, gjelder i utgangspunktet til 2021, sa han til NTB sist uke.

Vanskelig skvis

Men Siv Jensen har havnet i en vanskelig skvis: På den ene siden må Frp forholde seg til forpliktelsene overfor Venstre, KrF og Høyre. Men på den andre siden viser meningsmålinger at Frp risikerer nærmest å bli utradert i flere storbyer i høstens lokalvalg.

På møtet onsdag skal ledelsen orientere om hvordan diskusjonene med de andre regjeringspartiene om bompenger går, ifølge Frp-nestleder Terje Søviknes.

– Så skal vi lytte til fylkeslederne våre om hva slags signaler de får ute i sine fylker. Så får vi diskutere hva slags tiltak vi skal komme opp med for å redusere bompengebelastningen for bilistene, sier han til NRK.

Ingen enkel løsning

Bompengeopprørerne på Frp-grasrota kan skilte med et landsmøtevedtak om å bruke oljepenger til å slette 100 milliarder kroner i bompengegjeld. Men Steffensen advarer mot å fremme Frps primærpolitikk i Stortinget.

– Løsningen er nok ikke så enkel som bare å få fremme forslag i Stortinget om 100 milliarder kroner til nedbetaling av bompenger. Det vil bare føre til at også Venstre må få lov til å fremme sin primærpolitikk, som er veiprising, fremholder han.

– Konsekvensen blir da at vårt forslag faller, mens Venstres blir vedtatt. Dermed ender bilistene opp med en langt verre løsning, som er et GPS-taksameter inn i bilen, konstaterer han.

Prinsippet med veiprising er at man betaler for når, hvor og hvor langt man kjører.

