Frp-grasrota legger press på Jensen foran krisemøte

Når finansminister Siv Jensen møter partiets fylkesledere til ekstraordinært landsstyremøte onsdag, er det en utålmodig gjeng hun møter.

Dagsavisen har vært i kontakt med partiets elleve fylkesledere. Få av dem har konkludert i spørsmålet om partiet bør gå ut av regjering eller ikke. En regjering hvor Frp har hatt ansvaret for samferdselsfeltet og statsfinansene i seks år.

Hvordan fylkeslederne stiller seg til en eventuell Frp-exit, avhenger av resultatene Jensen kan vise til i møtet. Partiledelsen må by på noen skikkelige seire for å beholde regjeringstaburettene.

Lei av «miniparti»

Fylkesleder i Møre og Romsdal Frp, Frank Sve, fikk sine forhåpninger dempet av KrF og Venstres medieutspill mandag. Venstre-nestleder og klima- og miljøminister Ola Elvestuen og parlamentarisk leder i KrF Hans Fredrik Grøvan, uttrykte til NRK at de ikke vil rikke på enigheten i Granavolden-plattformen.

– Jeg mener det er grenseløst arrogant å gjøre som Venstre gjør nå i media. Det fyrer ikke akkurat ned reaksjonene på grasrota. I mitt fylkeslag har det vært sterke reaksjoner på Venstres utspill. Det er grenser for hvordan vi skal bli diktert av det minipartiet, sier Sve.

Han mener den type utspill fra Venstre ikke gjør det spesielt lett å samarbeide.

– De tre andre partiene skal være klar over at om strikken blir tøyd for langt ryker den, og da ryker vi ut av regjeringen, sier fylkeslederen.

Sve mener det er helt åpenbart at partiet bør forlate regjeringen om de ikke får gjennomslag i bompengesaken.

– Hvis de tre andre partiene bare distanserer seg fra det folkelige opprøret som er der ute nå, og ikke er villig å diskutere hvordan vi skal få ned bompengene, så har ikke vi noe i regjering å gjøre. Vi er ikke der for vår egen del. Vi er der for å være ombudsmenn- og kvinner for folk flest, sier Sve.

Han kan melde at fra bobiltreffet han var på i helgen var det mange som så mørkt på å reise rundt i Norge i sommer, med nye bomstasjoner på vei opp.

– Folk mener det er blitt for dyrt å feriere i eget land. Og det i et land med 9.000 milliarder på bok, sier han, og viser til Oljefondets markedsverdi.

– Nok er nok

Mange av fylkeslederne ønsker i utgangspunkt å bli sittende i regjering, og ser at partiet får gjennomført mye politikk der på andre områder. Samtidig er de tydelig på at det finnes en smertegrense, og at den ikke er langt unna. Fylkesleder i Viken Frp, Liv Gustavsen, sier det slik:

– Det er ikke noe sjokk for oss at vi ikke regjerer basert på vår bompengepolitikk, den tapte vi i forhandlingene for å få gjennom vår politikk på andre områder. Men ting utvikler seg. Nå popper det opp bommer overalt, rundt om i alle byene. Nok er nok – også for oss, sier Gustavsen, som likevel helst vil fortsette regjeringssamarbeidet.

Fylkesleder i Troms og Finnmark Frp, Odd Eilert Persen, minner om at landsmøtet har gitt partiledelsen en arbeidsordre som ikke kan legges i skuffen (se fakta om landsmøtevedtaket nederst i saken).

– Vi må innfri velgernes forventninger til oss, hvis ikke har vi ingenting i regjering å gjøre. Det er et opprør blant folk, og slik kan vi ikke ha det, sier Persen.

Han vil ikke mene noe i dag om hvorvidt partiet fortsatt sitter i regjering torsdag morgen, men har et soleklart krav: Det er ikke nok å vise Granavolden-plattformen og si at det ikke kan gjøres noe på bompengeområdet.

– Da stemmer jeg for at vi går ut av regjeringen, sier Persen.

Vil kreve avstemming

Et forslag som går igjen blant de elleve fylkeslederne, er ønsket om å få en avstemming i Stortinget om å bruke oljepenger til å få ned bompengegjelden, slik at alle partier blir tvunget til å vise hvor de faktisk står i saken.

Problemet med forslaget er at Frp har inngått avtaler med de andre regjeringspartiene om samferdselspolitikken. Derfor stemmer partiet for bompenger i Stortinget, noe lokalpolitikerne sliter med å forklare til sine velgere. Dette kompromisset kan settes i spill om Frp får fritt spillerom til å stemme som de vil i Stortinget.

På den andre siden: Agder Frp har et stående vedtak om at de krever en «tydelig seier» nå før sommeren, hvis ikke vil de ikke lenger støtte at partiet sitter i regjering. At partiets politikk kommer nærmere resolusjonsvedtaket på landsmøtet vil være en slik seier, sier fylkesleder Christian Eikeland til Dagsavisen.

Bypakkene, som har tent gnisten som har gitt Folkeaksjonen Nei til mer bompenger en oppslutning på over 25 prosent i Bergen, vedtas lokalt i hver enkelt kommune. Tone Ims Larsen i Oslo håper at partiet, som et minimum, får til det samme som for eiendomsskatten: at Stortinget setter et tak på hvor mye kommunene kan dra inn fra bilistene.

– Ikke ensaksparti

Fylkeslederen i Rogaland Frp mener det er viktig å huske på at partiet også lokalt må gjøre alt i sin makt for å ned bompengeandelen.

– Stemmer partiene lokalt ned avtaler som innebærer en økt bompengeandel, så vil ikke Frp på Stortinget stemme for, sier Bente Thorsen, som var stortingsrepresentant forrige periode.

Hun mener landsstyret skal vekte saken omhyggelig før de eventuelt beslutter å gå ut av regjering.

– Vi er ikke et ensaksparti, så dette er en beslutning som må analyseres og vurderes nøye, sier hun.

Frps bompengevedtak:

* Frps landsmøte i mai ble forelagt nøye ordlagt tekst om bompenger.

* Forholdsmessighet mellom hva bilister betaler og får igjen av veikapasitet; justering av alle eksisterende byvekstavtaler for å redusere bompengene; lokal innsats for å stanse eller redusere byvekstavtalene; og å sette utslippsmål i stedet for mål på antall biler, var blant forslagene.

* Resolusjonen ble vedtatt – men ikke før Carl I. Hagen fikk med seg partiet på et tilleggspunkt. Landsmøtet gikk inn for å bruke oljefondets «uventede merinntekter» til å slette all bompengegjeld.

* Partiet vedtok dermed i praksis å bruke 100 milliarder av oljefondet for å fjerne bomstasjonene. Og det til tross for partiledelsens forsøk på å hindre vedtaket.