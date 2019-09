Av Kristian Skårdalsmo

– Det er en branntomt, sier en kilde som tidligere var sentral i Frp, om situasjonen i Oslo.

Lakonisk uttrykker flere kilder som kjenner Frp fra innsiden, et håp om at valgresultatet blir så dårlig at det tvinger fram en utskiftning av mannskap i storbyene.

Onsdag ettermiddag møter partileder og finansminister Siv Jensen (Frp) vestlandsvelgere på Torget i Bergen i et forsøk på å vinne noen av de tapte velgerne tilbake.

Onsdag kveld er det partilederdebatt i samme by.

Elendige målinger

Bakteppet er dystert for Jensen og Frp: I Bergen fikk partiet 8,7 prosents oppslutning for fire år siden, men på den siste målingen Respons har gjort for Bergens Tidende, får Frp støtte fra bare 3,5 prosent. Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) får til sammenligning 15,6 prosents støtte på målingen.

Noe bedre ser det ut på den siste Kantar/TV 2-målingen, hvor Frp i Bergen får støtte fra 5,9 prosent. Protesten mot bompenger har rammet partiet særlig hardt i Bergen.

– Siden regjeringen deres overtok, har bompengene økt fem ganger. De er nå tre ganger så høye som de var i 2013, sa FNBs førstekandidat i Bergen, Trym Helge Aafløy, da han møtte Jensen til debatt i Arendal.

På toppen av dette kommer en intern strid i Bergen Frp som i mars endte med at Tor Woldseth ble sittende som leder i bystyregruppen. Tidligere byråd Eiler Macody Lund meldte seg ut av partiet etter oppvaskmøtet 7. mars, meldte BT.

Trøbbelsaker i kø

Også i Oslo sliter Frp. Partiet får riktignok støtte fra 6,1 prosent av de spurte på den siste lokale målingen, mot et valgresultat på 6,0 prosent i 2015. Men på den siste nasjonale målingen får partiet med seg bare 4,6 prosent av velgerne i Oslo, ifølge pollofpolls.

I hovedstaden har problemene stått i kø for Frp:

* Nylig har både Venstre og KrF vraket samarbeid med Frp, ifølge Dagbladet.

* 3. juni kunne samme avis fortelle at valgkamplederen og to andre i valgkamputvalget i Oslo Frp hadde trukket seg.

* Oslo Frp mistet sin leder da Mazyar Keshvari i fjor måtte trekke seg etter å ha levert udokumenterte reiseregninger.

Også i Trondheim tyder målingene på at Frp taper terreng sammenlignet med et kommunevalg som i 2015 ga støtte fra 6,5 prosent av velgerne.

Unge, kvinner, bompenger

Kilder som kjenner Frp fra innsiden, peker på at partiets problemer i storbyene er gjenkjennelige. Før årets valg har de imidlertid blitt forsterket av bompengeopprøret og interne konflikter.

Det underliggende problemet for Frp i byene er at partiet sliter med å tiltrekke seg kvinner og unge velgere. I årets valg kommer Frp dårligst ut når det gjelder kvinnerepresentasjon: Bare 17,6 prosent – færre enn én av fem – av Frps listetopper i kommunevalget er kvinner.

Bompengefloken raste internt i regjeringen helt til de fire partiene fant en løsning 23. august.

En sammenstilling i Aftenposten i sommer viste at Frp fra 1999 til 2015 ble halvert i de fire store byene. Jensen erkjente da utfordringer knyttet til storbyene og varslet en «grundig vurdering og gjennomgang av det når vi er ferdig med kommunevalget».