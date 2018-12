Partiet maner i stedet til økt bruk av biogass til sjøs.

– På ferger har det vært en skuffende tilnærming hvor det er blitt valgt mer kostbare elektriske løsninger framfor biogass, sier Terje Halleland, medlem av Stortingets energi- og miljøkomité for Frp.

– Spesielt burde regioner som Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim ha gått foran. Nå velger man batteriløsninger som fort blir mer kostbare, uten at det nødvendigvis gir noen bedre effekt når det kommer til utslipp, fortsetter han.

Som Dagsavisen skrev 1. november, blir Nessoddfergene elektriske neste år, etter en omfattende ombygging.

Millioner til fergekaier

Også andre steder i Norge skjer det samme. Samtidig brukes det store beløp på å bygge om fergekaier slik at elektriske ferger kan bruke dem. Bare på fergesambandet Flakk-Rørvik i Trøndelag, har Sør-Trøndelag fylkeskommune satt av 118 millioner kroner til dette formålet.

I Dagsavisen 19. november reagerte Tore Woll, daglig leder i Energigass Norge, på denne pengebruken. Han påpekte at ferger som i dag blir bygd om «for store beløp», «uten videre kan begynne å gå på biogass.»

I etterkant av denne artikkelen har Halleland møtt Woll.

– De har et ønske om å løfte opp aksepten for biogass, og at det offentlige legger bedre til rette for bruk av den, noe jeg er helt enig i, sier Halleland.

– Det er viktig at vi tar gode valg til beste for skattebetalerne og miljøet, tilføyer han.

Også ellers på Stortinget er det interesse for en sterkere satsing på biogass. Så sent som 3. mai ble følgende vedtak fattet: «Stortinget ber regjeringen vurdere en handlingsplan for utbygging av biogass i Norge.»

Nå har Halleland vært i kontakt med Klima- og miljødepartementet for å forhøre seg om framdriften i saken.

– Hva er tilbakemeldingen?

– Departementet har bedt Miljødirektoratet komme med en vurdering av hele verdikjeden for biogass, inkludert produksjon og bruk, for å bruke dette i handlingsplanen. Den forventes i 2019, svarer Halleland.

Frps Terje Halleland. Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Vil ha større satsing

– Hva slags konkrete ambisjoner har Frp for bruken av biogass?

– For Frp har det alltid vært en målsetting med en teknologinøytral tilnærming til energiformer, og vi vil ha en større satsing på biogass. Vi innser at det kan bli vanskelig å utfordre elbilen i personbilmarkedet, men det bør rettes inn en satsing på flåtekjøretøy som varebiler, drosjer og busser i tillegg til tunge kjøretøy og skipsfart. Slik jeg ser det er det her det store potensialet ligger, svarer Halleland.

I tillegg til den kommende handlingsplanen, har regjeringen varslet en nasjonal plan for infrastruktur for alternative drivstoff, også biogass. En handlingsplan for grønn skipsfart, en handlingsplan for fossilfri kollektivtransport og en strategi for sirkulær økonomi, er med på å komplettere innsatsen på dette området. Som Dagsavisen tidligere har skrevet, bygges det dessuten biogassanlegg basert på blant annet husdyrgjødsel og fiskeavfall, flere steder i landet.

Det forhindrer likevel ikke videre satsing på elektriske båter. Senest 17. november ble det kjent at Enova har bevilget 22 millioner kroner til rederiet The Fjords, til «et helelektrisk turistfartøy» som skal ha base i Oslo.

