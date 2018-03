Frp-fylkesleder: – Dette er et lavmål i norsk politikk

Innenriks

Av: Aslak Bodahl

– Dersom opposisjonen tror at de har klart å kneble Sylvi Listhaug nå, har de bommet skikkelig. Hun er kanskje den mest populære politikeren vi har for tiden. Sylvi er seg selv og snakker et språk folk forstår. Hun vil komme knallsterkt tilbake i norsk politikk framover, sier Frank Sve, fylkesleder for Frp i Listhaugs hjemfylke Møre og Romsdal, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Les også: Åtte Listhaug-skandaler vi ikke glemmer

Helt bak mål

Sve synes opposisjonen både har overspilt kraftig og satt svært tøffe merkelapper på Sylvi Listhaug og partiet hans. Tirsdag morgen trakk Listhaug seg som justisminister.

– Oppførselen til Stortinget, som Norges øverste politiske organ, har vært helt bak mål, sier Sve, og sikter til det den avgåtte statsråden selv karakteriserte som en heksejakt mot henne.

– Opposisjonen har valgt å ikke ta imot en uforbeholden unnskyldning. Det er slik vi lærer barna våre til ikke å gjøre. I stedet for å godta at unnskyldningen kom og gå videre, virker det som om opposisjonen hadde bestemt seg. Sylvi skulle tas uansett, mener Frps fylkesleder.

– Måten det har skjedd på er et lavmål uten sidestykke på flere tiår i Stortinget. Jeg tror folk har liten respekt for det opposisjonen nå har drevet med, sier han.

Dette er saken: Slik skapte Listhaug krise for regjeringen

Folk er lut lei

Ifølge Sve må det kunne være rom for å ha en politisk debatt med «ord og uttrykk som faller hit og dit», enten det er lokalt eller nasjonalt, uten at det blir blåst ut av proporsjoner.

– Det er innbyggerne i landet som bestemmer, og de jeg har snakket med, kommer fra alle samfunnslag. Oppfatningen er den samme. De er lut lei. Først var det metoo-kampanjen, så var det byggeskandalen og stortingspresidentens sorti. Nå har vi sett alt oppstyret og stormen rundt Sylvi. De folkevalgte må komme seg videre og drive politikk, mener Sve.

Han tror Frp som parti vil tjene på at Sylvi Listhaug har blitt drevet fra skanse til skanse.

– Ingen vil klare å knekke henne, og alt bråket nå vil sørge for framgang på målingene for oss. Sylvi er den beste norske politikeren vi har sett i nyere tid. Hun har kjempestøtte i Møre og Romsdal og var en av hovedårsakene til at vi gjorde et brakvalg i fjor høst, påpeker Sve.

Han startet skredet: Over 15 millioner kroner samlet inn til Leger Uten Grenser

Krevende øvelse for Erna

Ap i Sylvi Listhaugs hjemfylke tror problemene vil tårne seg opp for regjeringen Solberg.

– Det blir en krevende øvelse for Erna Solberg å holde sammen regjeringssamarbeidet etter justisministerens avgang. At Listhaug nå fratrer er ikke ensbetydende med at problemene tar slutt. Snarere tvert imot. Det kan komme enda kraftigere utspill fra Frp i tiden framover, sier fylkesleder Per Vidar Kjølmoen i Møre og Romsdal Ap til ANB.

At Sylvi Listhaug trakk seg som statsråd tirsdag karakteriserer han som en «klok beslutning». Det Kjølmoen ikke synes noe om, er Listhaugs anklager mot Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Her kan du lese Hege Ulsteins guide til «Sylvilismen»

Polariserende person

Ifølge Listhaug har Støre satt henne i bås med Anders Behring Breivik og stått i spissen for en kneblekampanje sammen med de andre partiene som utgjør flertallet på Stortinget og ikke har tillit til henne.

– Det var ganske trist og spesielt å gjøre Støre til syndebukk og Ap til en hovedmotstander. Å gi Ap skylda for et Facebook-innlegg hun selv har ansvar for, er rett og slett urimelig, sier han.

Det Kjølmoen sikter til er innlegget der Listhaug skrev at Ap setter terroristenes rettigheter over landets sikkerhet. Stormen som fulgte etterpå mener Listhaug kan sammenlignes med en barnehage.

Om hvilken status den avgåtte justisministeren har på tvers av partigrensene i hjemfylket, sier Kjølmoen følgende: «Det er som i resten av Norge. Det kommer an på hvem du spør».

– Sylvi er en polariserende person som du enten liker godt eller ikke, mener Aps fylkesleder.

(ANB)