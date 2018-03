Frp får kritikk fra sine egne for varslerhåndtering

Innenriks

Varsler om seksuell trakassering i Frp – og partiets håndtering av flere slike saker – skaper uro.

I helgen konkluderte partiets organisasjonsutvalg, som ledes av stortingsrepresentant Helge André Njåstad, med at nestformann i FpU og fylkestingsrepresentant i Troms, Kristian Eilertsen (23), ikke møtes med andre reaksjoner enn en skriftlig advarsel, selv om utvalget mener han har brutt partiets etiske retningslinjer.

Dagsavisen er kjent med at avgjørelsen har skapt sterke reaksjoner blant flere varslere og deres støttespillere.

Bystyrerepresentant for Frp i Trondheim, Mats Ramo, reagerte med et kraftig oppgjør med Njåstad og partiets håndtering av saken. Ramo, som har lang fartstid med tillitsverv i FpU, sa mandag til Adresseavisen at partiets behandlingen av varslere og saker om seksuell trakassering er en skandale.

– Partiarrangementer er ikke trygt for unge jenter, sa Ramo til Adressa.

Njåstad svarer i samme avis at «slike synspunkter tar vi internt». På spørsmål om det er trygt for unge jenter i partiet, svarer han:

– Det skal være trygt å dra på politiske møter.

Det er ikke godt nok for Ramo, som overfor Dagsavisen utdyper kritikken.

Må passe på unge jenter

– Dersom Njåstad har lyst til å se hvordan virkeligheten ser ut på bakken i organisasjonen, så kan han melde seg om frivillig nattevakt på ungdomsarrangementer. Det har han neppe gjort på mange år. Han vet ikke hva han snakker om, sier Ramo.

– Hva ville han sett der?

– Han ville sett hva manglende reaksjoner oppover i systemet fører til når man håndterer saker på denne måten. Han ville sett hvordan systemet svikter når man skal håndtere saker på laveste nivå, og det bare er de mest alvorlige som går til organisasjonsutvalget, sier han.

Ramo hadde verv i ungdomsorganisasjonen mellom 2007 og 2012. Fra 2011 har han jobbet i FpU med store arrangement som landsmøter og sommerleir.

I varslersaken mot stortingsrepresentant Ulf Leirstein har Aftenposten avslørt at Leirstein på en sommerleir i FpU i 2012 ble kartlagt som «en sikkerhetsrisiko» (bak mur). Han fikk flere advarsler for ufin oppførsel mot unge jenter, og etter hvert ble et stabsmedlem fra FpU satt til å holde et øye med ham.

– Generelt sett kan jeg si at dette ikke er et uvanlig scenario, sier Ramo til Dagsavisen.

Fremstillingen får støtte fra andre i FpU Dagsavisen har snakket med.

Må passe på

– Etter første kvelden blir man oppmerksom på hvem man må holde et øye med, og det kan ofte være dialog med det innleide vaktselskapet om det. Da går det på ting som at man må passe på at visse personer ikke må danse med unge jenter eller være sammen med mindreårige. Jeg vet jo at slike bekymringer blir rapportert oppover, men jeg lurer fælt på hvor i systemet flaksehalsen er, sier Ramo.

Dagsavisen har vært i kontakt med formann i FpU, Bjørn-Kristian Svendsrud, som viser til generalsekretær Tonje Lavik.

Hun svarer i en kort kommentar at hun tar konklusjonen i Eilertsen-saken til etterretning. På spørsmål om det er trygt for jenter i FpU, svarer Lavik:

– Det har jeg ingen kommentar til. Dette og eventuelt andre spørsmål må Helge André Njåstad og organisasjonsutvalget svare på.

– Vi gjør det vi kan

– Vi har et ansvar for å sørge for at det skal være trygt, sier Njåstad til Dagsavisen.

– Er det trygt?

– Vi jobber for det, med å bevisstgjøre på det ansvaret alle har. Vi gjør det vi kan for at det skal være trygt, sier Njåstad, men legger til:

– Men så lenge det er mennesker involvert, så har vi ingen garantier for at ikke feil skjer. Men vi skal sørge for at det ikke er mindre trygt hos oss en i andre partier eller på andre arenaer.

Også i varslersaken om Ulf Leirstein har det kommet krass kritikk fra internt hold om håndteringen av varsler om trakassering. Njåstad svarer at kritikken fra partihold «selvfølgelig gjør inntrykk».

– Vi har vært åpne om at vi alltid kan bli bedre på å håndtere slike saker. Men min største bekymring om dagen er ikke at enkelte i partiet mener vi kunne gjort det bedre, men at vi ivaretar alle involverte i disse sakene på en skikkelig måte, sier han.