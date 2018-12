– Frps landsstyre har gitt enstemmig fullmakt til å gå i forhandlinger om en flertallsregjering, sier Frp-leder Siv Jensen tirsdag kveld.

Hun forteller at partiledelsen har fått med seg tydelige krav før forhandlingene.

– Vi har fått tydelige krav. Det gjelder ytterligere innstramninger på asyl- og innvandringsfeltet, satsing på samferdsel og å senke skatter og avgifter, sier Jensen.

Hun sier det er viktig for alle partier som setter seg ved et forhandlingsbord, å forsøke å få større gjennomslag for sin politikk.

Venstre ga tommel opp

Stortingsgruppa i Venstre har allerede gitt partiets ledelse tommelen opp for å starte regjeringsforhandlinger.

– Vi hadde en runde i stortingsgruppen mandag, og har fått alle de fullmakter vi trenger for å gå i forhandlinger med sikte på utvidelse av regjeringen, sier parlamentarisk leder Terje Breivik til TV 2.

Sonderinger mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF startet 22. november, etter at KrF mot partileder Knut Arild Hareides råd besluttet å søke regjeringssamarbeid med Solberg-regjeringen.

KrF-avklaring onsdag

Hva partiene er kommet fram til i sonderingene er hemmelig.

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad sa til Fædrelandsvennen mandag at han håper KrF kan komme med en konklusjon på om partiet skal gå i regjeringsforhandlinger eller ikke i løpet av onsdag 19. desember.

Det er ikke kjent nøyaktig hvor og når selve regjeringsforhandlingene starter.

(NTB)