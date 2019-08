Se grafikk nederst i saken.

Av Bibiana Piene

NTB har gått gjennom forskjellen mellom snittet av meningsmålingene i månedene før valget, fra og med juli, og valgresultatet i kommunevalgene i 2007, 2011 og 2015. En tendens trer tydelig fram:

Frp gjorde det klart dårligere i alle de tre valgene enn det meningsmålingene på forhånd tydet på. I 2007 falt partiet med 2,6 prosentpoeng fra juli til valget, i 2011 hele 4,7 prosentpoeng og i 2015 1,4 prosentpoeng.

Opptur og nedtur

Både Venstre og KrF har i alle de tre siste lokalvalgene fått litt bedre valgresultater enn målingene tilsier. Høyre hadde litt framgang i 2007 og 2011, men måtte tåle en bitte liten smell i 2015.

For Arbeiderpartiet var tallene positive i 2007 og 2011, da partiet gikk fram hele 5,2 prosentpoeng sammenlignet med julimålingene. I 2015 startet imidlertid nedturen med et valgresultat som ble 3,5 prosentpoeng lavere enn det målingene tydet på.

Sp gjorde et knallvalg i 2015 med en framgang på 3,4 prosentpoeng fra juli til valget.

SV har i likhet med Frp tradisjon for en nedgang fram mot valget. I siste valg endte partiet imidlertid «på streken» med samme resultat som i julimålingene.

Det samme var tilfelle for Miljøpartiet De Grønne (MDG), som så langt i år kan notere seg en framgang fra 6,2 til 7,3 prosent.

– Interessant

Årets valg blir spennende, særlig fordi oppslutningen om partiene har endret seg mye siden forrige lokalvalg, mener valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

Partiene i samlesekken «Andre» har i alle de tre valgene gått fram fra julimålingen til valgdagen. I år er denne gruppen spesielt interessant, siden den inkluderer Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB), som har økt oppslutningen dramatisk i flere av de store byene. Fra juli til august har imidlertid oppslutningen i denne gruppa sunket fra 9,1 til 7,4 prosent.

Meningsmålingene i august gir Ap et snitt på 24,7 prosent, Høyre 21,3, Sp 14,5, Miljøpartiet De Grønne (MDG) 7,3, med Frp hakk i hæl med 7,2, ifølge nettstedet pollofpolls.no.

Et hakk bak kommer SV med 6,5 prosent, deretter følger Rødt med 4,2, KrF med 4,1, FNB med 3,2 og Venstre med 3 prosent.

– Katastrofe for Frp

NTBs undersøkelse kan tyde på at særlig Sp kan le hele veien til valglokalene 9. september.

– Partiet ser ut til å gjøre det bra i lokalvalg. De ligger jo allerede høyt på målingene og har grunn til å være optimistiske fram mot valgdagen, sier Bergh.

For Frp er situasjonen mer nervepirrende.

– Frp har all grunn til å grue seg. De ligger allerede dårlig an, og hvis resultatet blir enda dårligere på valgdagen, er det jo en katastrofe for partiet, sier Bergh.

Frp-nestleder Terje Søviknes vedgår at trenden tidligere har vært nedgang i lokalvalgene, men vil ikke uttale seg om et eventuelt katastrofeutfall.

– Nå skal vi først la velgerne få si sitt. Vi har en klar ambisjon om å løfte oss, sier Søviknes, som peker på at partiet har utpekt 50 kommuner til satsingskommuner som følges opp ekstra.

– Vi har blitt flinkere til å spisse budskapet på konkrete saker, sier Frp-nestlederen.