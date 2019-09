Frp-Dale: – Det er ingenting som tilsier at vi ikke kan finne løsninger på borgerlig side med Sp

Det var på Dagens Næringslivs arrangement Ettervalgsfrokost at samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) dro konklusjonen:

Enten blir Senterpartiet avhengig av Miljøpartiet De Grønne om de vil styre i 2021, eller så må de bevege seg over blokka igjen.

Les også: Ap-ordfører: – Skolemat som hovedsatsing holder ikke

Avviser MDG

Senterpartiet har historisk sett samarbeidet både med Arbeiderpartiet og Høyre i regjering.

Utgangspunktet for Dales resonnement var Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedums nylige avvisning av MDG som samarbeidsparti.

– Så lenge MDG mener det de mener, kan vi ikke sitte i regjering med MDG. Det samme sa vi før valget i 2017. Vi ønsker en regjering basert på Arbeiderpartiet og Senterpartiet, sa Vedum til DN dagen etter valget.

Les også: Hadia Tajik mener det er uaktuelt å snakke om regjeringssamarbeid med MDG nå

Ber Sp avklare

– Med fremveksten til både Rødt, SV og MDG på bekostning av Ap, så tror jeg Senterpartiet lurer seg selv hvis de ikke ser at de kommer til å bli avhengig av en eller flere av disse, sier Dale til Dagsavisen.

– Jeg ser at Trygve prøver å skape en distanse til det, og da er spørsmålet hva det realistiske alternativet er da. Slik jeg ser det så kommer Trygve enten til å være stuck med en av disse fire partiene, eller så må han begynne å se over til andre siden av blokken, utdyper Frp- statsråden.

– Er det et reelt alternativ å gå over blokka? Da må han nesten være velkommen der.

– Det tror jeg først Senterpartiet bør avklare, sier Dale.

– Er det en mulighet for dem å samarbeide med den borgerlige siden slik dere ser det?

– Det er ingenting som tilsier at vi ikke kan finne løsninger på borgerlig side med Senterpartiet. Det kommer vi også til å gjøre i veldig mange kommuner etter dette valget. Men det forutsetter at Trygve faktisk vil bevege seg den veien, og det gjenstår å se hva de bestemmer seg for, sier Dale.

Les også:Sp får flest mandater per stemme, Høyre og MDG færrest

– Taktisk spill fra Dale

Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, lar seg ikke sjarmere av det hun kaller en inviterende tone fra Dale.

– Det framstår som taktisk spill når Frp uttaler seg slik akkurat nå. Dale har ikke hatt noe annet en forakt for Senterpartiet, før han nå fremstår vennlig innstilt, sier Arnstad.

At Senterpartiet kan komme til å samarbeide med Høyre og Frp mange steder lokalt har ingen relevans for samarbeid nasjonalt, mener Arnstad.

– Senterpartiet har Høyre og Frp som våre hovedmotstandere. Det er Høyre og Frp som har satt i gang en rekke sentraliserende reformer, og det er Høyre og Frp som har pålagt folk en rekke unødvendige avgifter, sier Arnstad.

Hun understreker at Sp lenge har gjort det klart at det er uaktuelt å sitte i regjering med MDG. Utover over det ønsker hun ikke å gå inn hva som skal være styringsgrunnlaget for en eventuell rødgrønn regjering etter valget i 2021.

– Vi er nettopp ferdig med et lokalvalg. Da mener jeg det er lite meningsfullt å diskutere neste valg. Det er to år til, sier Arnstad.